Dotor: "Hemos tenido fallos propios de pretemporada"

Tras la dura derrota del Málaga CF en Oxford, Carlos Dotor compareció ante los medios para comentar sus sensaciones sobre el partido, en el que formó parte del once titular que dispuso Sergio Pellicer. El conjunto blanquiazul no supo mantener la buena dinámica de los primeros partidos de la pretemporada y cayó de forma contundente en el Kassam Stadium: "Está claro que el resultado no ha sido el que queríamos. Creo que hemos tenido fallos propios de pretemporada".

El Málaga CF encaja en Oxford la primera derrota de la pretemporada (3-0) / Málaga CF

Primera derrota de la temporada

El 3-0 en contra supone la primera derrota del verano del Málaga CF. Un resultado que puede significar un aviso después de un comienzo de pretemporada casi perfecto: "Creo que es una buena lección de cara a la Liga. Hay que apretar el culo todos y seguir, seguir como estamos haciendo.", comentaba el centrocampista blanquiazul.

El conjunto inglés fue mejor durante gran parte del encuentro, e incomodó mucho a un Málaga CF incapaz de desarrollar el juego que sí le habíamos visto en los primeros cruces de esta pretemporada: "Es un equipo muy físico, que apretaba muy bien arriba. Cuando pierdes un balón, ellos te matan. Creo que hay que quedarse con lo positivo.", sentenciaba Dotor.

Su adaptación al Málaga CF

Dotor volvió a ser titular, demostrando la confianza del cuerpo técnico en uno de los fichajes de este verano. Sobre su adaptación a su nuevo equipo, Dotor se muestra muy positivo: "La verdad que muy contento. Creo que todavía tengo que coger un poco ese ritmo y conocer más a los compañeros. Queremos ser agresivos tanto con balón como sin balón, apretando arriba. Me gustan mucho las ideas", afirmaba el ex del Celta de Vigo.

La afición y el estreno en La Rosaleda

Alrededor de 300 malaguistas se reunieron en el Kassam Stadium para vivir el encuentro. Un número que vuelve a demostrar el enorme compromiso de la afición blanquiazul: "Es muy bonito para nosotros. Pedirles perdón por el resultado. Pero bueno, repetirles que es parte del proceso. Y muchas ganas del partido del próximo fin de semana".

Y es que, tras el envite ante el Oxford United, al Málaga CF sólo le resta un encuentro más en su pretemporada, el próximo sábado en el Trofeo Costa del Sol ante el Real Betis: "Muchas ganas de jugar el fin de que viene. Y sobre todo, de empezar a jugarnos cosas en La Rosaleda. Que creo que va a ser muy especial".

Los de Martiricos se preparan ya para volver a jugar ante su público. El sábado 9 de agosto, La Rosaleda acogerá ese último ensayo de los de Sergio Pellicer frente al Betis de Manuel Pellegrini e Isco Alarcón, sólo una semana antes de comenzar la temporada ante el Eibar.