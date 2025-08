Juan Pardo, el millonario malagueño que sueña con comprar el Málaga CF

Nació y creció en la calle Eugenio Gross, en la capital, aunque toda su familia es originaria de Casabermeja. Abonado del Málaga CF desde los 13 años, ahora se postula a poder ser algún día presidente del club blanquiazul, al que sigue por circunstancias laborales desde Andorra. Es Juan Pardo, millonario de apenas 32 años que saltó a la fama en 2019 por embolsarse más de un millón de euros en 24 horas. Fue desarrollando su profesión, el póker, y después de derrotar al exfutbolista Gerard Piqué en la pugna en Barcelona por la gran bolsa que había en juego.

Nos atiende en el Casino Torrequebrada, donde acude para seguir de cerca el desarrollo del multitudinario y exclusivo PokerStars Open Málaga. Comparte partida esta noche, de la mano de Kiko Rivera, con Cristóbal Soria, con AndyPSX, Ampeter, Llobei, Tomate King o Panpots: «Justo aquí coincidí hace muchísimos años con Isco. Yo tenía 18 años y era la época del Málaga en Champions. Él tenía el póker como pasatiempo y sólo pasamos juntos un momento».

Sin interés cortoplacista

«Del Málaga CF no me pierdo ningún partido. Me gustaría el día de mañana, si la cosa va bien con el póker, es decir, si consigo mantenerme en la elite, llegar a gestionar el club y ser presidente. Es un sueño que me encantaría hacer realidad», defiende. Pero es consciente de que hasta que no se desbloquee «la situación con Al-Thani, la realidad es que no va poder crecer el equipo. Ahora dicen que si BlueBay va a meter doscientos millones. El Málaga lo que necesita es una sociedad que cuide el club a largo plazo, que no tenga intereses cortoplacistas», manifiesta de manera contundente.

Esta estrella del póker mantiene su abono del Málaga CF desde que tenía apenas 13 años. / Gregorio Marrero

«Esto de buscar estrategias a largo plazo te lo enseña mucho el póker. En política pasa igual. Es complicado que la democracia limite los mandatos a cuatro años. Las sociedades necesitan políticas a largo plazo. Y estoy convencido de que el Málaga CF necesita una persona el día de mañana que mire por el club a muy largo plazo, tomando medidas que cuiden la cantera y en todos los departamentos del club», afirma.

Para Juan Pardo, que en redes sociales es conocido como @JuanMalakaStyle, en honor a Malaka Hinchas, «una ciudad como Málaga no se puede permitir estar tantos años en Segunda. O arrastrarse en Primera RFEF, que también lo disfruté muchísimo, porque por fin ganábamos partidos. Era la primera temporada que disfruté de mi equipo en muchos años».

Aún mantiene fresco en su retina aquel golazo de Julio Baptista, anotado de chilena ante el Getafe en La Rosaleda, en la séptima jornada liguera de la temporada 2011-12. Fue un tanto histórico porque contribuyó a que el Málaga CF ganase por 3-2 y se situase líder en la clasificación de Primera División. «Yo era abonado de Gol Alto y en aquel momento me encontraba justo en la zona reservada a Malaka Hinchas», señala cuando preguntamos por el origen del nombre de su cuenta en la red social X.

«Esperemos que se desbloquee la situación más pronto que tarde. Va durando bastante y toda la gente está harta», alega en relación a una travesía lejos de la máxima categoría del fútbol español y por la que estaría dispuesto a dejarse la piel, de poder acceder a la Presidencia con la que sueña.

¿Pero cómo de precoces fueron sus inicios hasta poder acumular premios de hasta un millón de euros como jugador de póker? «Yo me siento afortunado. Tenía apenas 18 años cuando gané un primer premio importante, de 14.000 dólares. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre me quería llevar al psicólogo. Se asustó. Tuve que explicarle que esto se estudia. Que hay una matemática detrás de esta disciplina. Que no es apostar por apostar», rememora sobre la primera reacción en el seno de una familia «en la que todos son funcionarios, por lo que yo soy la oveja negra».

Arropado por su familia

Sostiene que en este momento y de la mano de la IA es más sencillo que un joven que empiece a brillar como potencial jugador profesional pueda explicarle a sus padres lo que él tuvo que resolver con información que por entonces, hace casi década y media, no estaba al alcance de todo el mundo. Sus progenitores entendieron que para Juan había por delante un futuro profesional, más allá de que le resultaba divertido aprender y jugar con otros potenciales rivales, e incluso empezaron a acompañarlo a Torrequebrada para facilitarle esos primeros pasos hasta alcanzar un lugar entre los elegidos.

Ahora es una autoridad global. Firma autógrafos, suele ser recibido como un héroe para miles de jóvenes y está considerado como el jugador online que más ganancias ha acumulado en toda la historia. Además, en partidas presenciales, figura entre los tres mejores del planeta por ránking, si bien es cierto que no hay una manera de medir los ingresos tan precisa como en determinados deportes, como por ejemplo el tenis.

Entre las claves de sus éxitos, este joven millonario destaca que controla mucho su nutrición y el ejercicio físico «como cualquier otra disciplina mental, como el ajedrez». Después de estudiar en Sevilla la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de otro año como Erasmus, junto a su pareja se trasladó a vivir a Inglaterra y en el último lustro ha permanecido en tierras andorranas, «por la política fiscal existente en España y que es muy diferente a la del resto de Europa». Confía no obstante en que ese escenario y pueda volver a Málaga. Mientras tanto esta campaña podrá ver en directo a su club ante el recién ascendido Andorra FC.