El Málaga CF vuelve a trabajar en La Rosaleda

El estreno del Málaga CF 25/26 en La Rosaleda está cada vez más cerca. Los de Martiricos reciben este sábado al Real Betis para disputar el XXXV Trofeo Costa del Sol y los jugadores blanquiazules continuaron este jueves con su preparación de cara al encuentro sobre el césped del estadio.

Entrenamiento matutino

La jornada arrancó con sesión de vídeo. Posteriormente, activación y ejercicios físicos, rondos por grupos, trabajo técnico-táctico y partidillos a tres cuartos de campo en el césped de La Rosaleda por vez primera esta pretemporada.

21 jugadores más los porteros Carlos López, Andrés Céspedes y Lucas Jiménez, estuvieron a las órdenes del técnico. Al margen del plantel, en el gimnasio, Alfonso Herrero, Jauregi, Ramón, Haitam y Moussa prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

El cancerbero y capitán Alfonso Herrero se mantiene al margen del grupo, pendiente de su recuperación por esa brecha en la frente. Por otro lado, Eneko Jauregi deberá esperar al menos una semana más para estrenarse en La Rosaleda, mientras se recupera de su lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha.

Vuelta a La Rosaleda

La sesión de esta mañana ha significado la vuelta del primer equipo a La Rosaleda después de su último partido como local, en aquel empate a 2 ante el Burgos de la pasada campaña que dio por concluido el curso 24/25. Será la primera toma de contacto cómo locales en Málaga de alguno de los fichajes de este verano, como es el caso del recién llegado Javi Montero, Carlos Dotor o Adrián Niño.

Javi Montero, en su primer entrenamiento con el Málaga CF. / Álex Zea

En el caso de Joaquín Muñoz, el extremo ya sabe lo que es jugar en La Rosaleda como local. Lo hizo durante la campaña en la que estuvo cedido en el cuadro malaguista, aunque también hay que recordar que fue sin público, en una temporada 20/21 en la que las restricciones por el Covid-19 no permitían la entrada de público a los estadios.

Próxima sesión

Este viernes, a las 19.00 horas, el equipo volverá a ejercitarse en las instalaciones de La Rosaleda en la víspera del Trofeo Costa del Sol, que jugará el sábado a partir de las 20.30 horas.

La vuelta al templo malaguista de los jugadores de Sergio Pellicer, que preparan una visita del Real Betis que será la última prueba antes del comienzo de la competición oficial ante el Eibar el próximo 16 de agosto.