Señal de TV
En directo: Málaga CF - Real Betis
Señal de televisión de 101 Andalucía desde La Rosaleda del quinto y último partido de la pretemporada malaguista ante un rival europeo, el Betis de Pellegrini e Isco en el Trofeo Costa del Sol
El Málaga CF recibe esta tarde al Real Betis Balompié de Isco y Pellegrini en La Rosaleda para la disputa este sábado del XXXV Trofeo Costa del Sol, en la que es la última prueba de la pretemporada de los pupilos de Sergio Pellicer. El punto y final a un verano de notables movimientos en el mercado de fichajes y que ha elevado la ilusión de cara al inicio de LaLiga Hypermotion 2025/26.
Un rival de Primera División es el que pondrá a prueba al conjunto blanquiazul. El equipo hispalense cierra así una lista que también componen el Antequera CF, la UD Almería, el Al-Wakrah catarí y el Oxford como equipos que han preparado a los de Martiricos para llegar a punto al sábado 16 de agosto frente al Eibar en La Rosaleda (19.30 horas, siempre y cuando las temperaturas lo permitan).
