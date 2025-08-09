El malaguismo recibe con ilusión el nuevo curso

El nuevo Málaga CF 25/26 se estrenaba como local en una La Rosaleda engalanada para la ocasión. Se esperaba un fantástico ambiente, tanto por parte de la afición malaguista cómo por los béticos desplazados, y el público del XXXV Trofeo Costa del Sol no defraudó, con más de 27000 aficionados en las gradas.

La vuelta de viejos conocidos

Durante el encuentro, uno de los principales atractivos era la vuelta a La Rosaleda de algunos viejos conocidos, cómo Manuel Pellegrini o Isco Alarcón, piezas clave de aquel histórico Málaga CF que disputó la Champions.

El técnico chileno fue ovacionado por los malaguistas al comienzo del segundo tiempo, mientras que Isco recibió el calor una afición que no olvida a uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta blanquiazul.

Isco Alarcón lucha con Luismi durante el partido. / Jorge Zapata (EFE)

El encuentro fue interrumpido apenas comenzar el partido, por la intervención de los servicios médicos, que atendieron a un aficionado que sufrió una parada cardiorrespiratoria en torno al segundo minuto de partido. Después de unos largos 17 minutos, los efectivos médicos lograron estabilizar al afectado, y fue trasladado con pulso fuera del recinto.

Tras el susto, el balón volvió a ser el protagonista. El malaguismo volvió a demostrar porque es una de las mejores aficiones de España, arropando a su equipo desde el minuto uno y creando una atmósfera que opacó a los casi 3.000 aficionados béticos desplazados.

La ilusión del malaguismo

El espectacular encuentro que realizaron los de Sergio Pellicer fue correspondido en las gradas, que pusieron de manifiesto la ilusión por el comienzo de la nueva temporada. El buen juego del equipo fue acompañado por los malaguistas, que entonaron oés después del tercer gol de su equipo, y volvieron a hacer "botar" a La Rosaleda.

Larrubia celebra junto a sus compañeros el gol que puso el 1-0. / Gregorio Marrero

Los futbolistas del Málaga CF también sintieron un apoyo especial tras el fantástico desempeño, Entre ellos, David Larrubia, que abandonó el terreno de juego para ser sustituido entre una enorme ovación y una Rosaleda que coreó su nombre.

Nuevo éxito en la campaña de abonos

El Málaga CF cerró su campaña de abonados con 25.200 abonados, más los 1.350 asientos restantes que completarán los miembros de la lista de espera. Un auténtico éxito que vuelve a demostrar el buen momento del malaguismo, con una masa social que no para de crecer año a año.

El conjunto malagueño acabó levantando el Trofeo Costa del Sol, que le fue entregado entre otras personalidades por el Alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, bajo una sonora pitada. Seguramente, motivada por la renuncia a la candidatura de Málaga y el estadio de La Rosaleda a albergar el Mundial del 2030.

Nueva muestra de fidelidad y amor por unos colores en lo que fue una fiesta total del malaguismo, que acabó el encuentro cantando el himno a capella, y que se prepara ya para volver la próxima semana a su templo y presenciar el comienzo de la liga 25/26.