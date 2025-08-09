Pellicer: "Estoy más contento con la plantilla"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa, inevitablemente, muy satisfecho por lo visto en el Málaga CF 3-1 Real Betis del Trofeo Costa del Sol. El equipo tuvo momentos de rozar la brillante, sintiéndose el técnico "más contento" con la plantilla actual y desde ya marca el objetivo: "No somos candidatos al ascenso, somos aspirantes a mejorar lo del año pasado".

Balance

"Lo más importante es que no ha habido ninguna lesión. La eficacia ha marcado la diferencia porque en la primera parte ellos... son un equipo de Primera. Nos ha costado superar la línea de presión. Lo más importante es la capacidad de sacrificio defensivo, manejarte en diferentes estructuras. El perfil de jugadores es así. Nos hemos adaptado a la velocidad de precisión. El primer gol de David nos ha dado confianza. También hemos pasado un susto muy grande. Desearle a la familia de la persona la mayor recuperación. La clave en la segunda parte ha sido la presión, ganar duelos individuales. Dar un paso adelante creo que es lo que más hemos mejorado. No hay ninguna molestia. Los chicos ya están preparados para que el lunes comience la hora de la verdad".

Sensaciones

"Son situaciones. Ahora te vas con unas sensaciones... Ha habido momentos de gran fútbol. Tanto para bien como para mal hay que saber interpretar. Si llega a pasar lo contrario, como en Oxford, habría que tener calma. Hay que tener mucha calma, vivimos en una montaña rusa. Lo más importante es el desarrollo individual de los futbolistas. Hay una competitividad muy importante. El sábado va a ser otro contexto diferente de partido. Hay muchísimas cosas que mejorar, hay cautela".

Pellicer felicita a su equipo. / Gregorio Marrero

Puntos de mejora

"El esfuerzo es innegociable. Ha habido momentos, sobre todo tras la pérdida de balón, el esfuerzo. Hemos dado un paso adelante en arriesgar, estamos arriesgando más. Nos han robado balones. Habrá momentos que nos penalice y lo tenemos que asumir. Hay que buscar el pase de descargar. El rival va a otra velocidad, hemos seguido insistiendo. Hemos dado energía, los goles vienen de robo. También ha estado el aspecto individual con Larrubia. Hemos cambiado mecanismos en los entrenamientos para el desarrollo individual dentro del colectivo. El sábado competiremos. Si en las primeras acciones encajamos un gol, cambia todo. Son detalles que ha estado a nuestro favor. Todo es un aprendizaje para bien y para mal".

Margen

"Nos queda muchísimo. Los entrenadores en las victorias somos muy pesimistas. Hay que buscar la exigencia, nos la marca la afición. Ha sido un espectáculo en pretemporada. Hay que honrar que jugamos en La Rosaleda. No somos el Málaga de las leyendas que han venido, Isco y Pellegrini han vivido el mejor momento, era otra situación económica, pero tenemos ilusión. No vamos a golpe de talonario, vamos con gente del barrio, con niños. Las dos que tienen ellos, lo normal hubiese sido todo lo contrario. Hemos ido sintiéndonos cómodos. El míster, que es una leyenda, tiene un equipo compitiendo ante los grandes transatlánticos de Primera División".

Objetivos

"La ilusión es la mayor motivación. La gente siempre está a nuestro lado, la presión hay que ser. No somos candidatos al ascenso, somos aspirantes a mejorar lo del año pasado. Hay que conseguir esos puntos, pelear cada partido. El año pasado son pequeños detalles que nos puede hacer mirar a un lado u otro. Si sabemos transmitir lo de La Rosaleda a fuera del estadio, habremos mejorado mucho.

Mercado de fichajes

"Estoy más contento con la plantilla. Esto son resultados. Tenemos más variantes en situaciones que el año pasado no teníamos. Somos lo que somos, pero estamos transmitiendo muchísima energía y atrevimiento. Estamos más rápidos, tenemos que volver a ser sólidos, el desparpajo de los chicos. Nosotros tenemos que trabajar ciertos mecanismos y trasladar la pelota, son ellos los que toman decisiones. También tenemos el balón parado, las transiciones... Somos un equipo joven, pero hay gente que lleva tres años. Son los que hacen mejores a los chicos jóvenes y nos dan mucha confianza".

Jugadores lesionados

"Vamos a ver Alfonso. El lunes le quitan los puntos y veremos. Eneko está mejorando. Hemos mostrado una buena versión y no ha habido ninguna lesión. El viernes empieza la rueda de prensa de previa, el partido y la rueda de prensa de después. Ojalá sea un año bonito, con ilusión, pero con los pies en el suelo".