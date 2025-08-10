El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda

Los aplausos fueron para los miembros de la Cruz Roja, que actuaron rápidamente al inicio del partido para salvar la vida de un aficionado, y para los jugadores del Málaga CF, por su gran partido ante un rival como el Real Betis (3-1). Y los pitos, para el alcalde. Como es habitual en el Trofeo Costa del sol, Francisco de la Torre bajó al césped para hacer entrega de la copa al equipo vencedor y, en esta ocasión, se llevó una tremenda bronca de la afición blanquiazul, que tiene todavía muy reciente la renuncia de las instituciones al Mundial 2030 y a la reforma de La Rosaleda.

De la Torre entregó el trofeo a los capitanes del Málaga CF, no sin antes tener que aguantar sobre el verde una sonora pitada de buena parte de la afición que acudió a La Rosaleda a ver la victoria de los de Pellicer frente al Real Betis. A los silbidos le acompañaron los gritos de '¡Fuera, fuera!'.

Los aficionados al fútbol de la ciudad siguen muy mosqueados por el hecho del estrepitoso fracaso que supuso el proyecto de las instituciones -Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- para que Málaga fuese sede del Mundial 2030. Un proyecto que murió hace escasas semanas ante la incapacidad de las administraciones públicas de tener a tiempo un estadio acorde a las circunstancias sin lastrar al equipo de la ciudad, el Málaga CF.

No están siendo los mejores días para el alcalde, poco acostumbrado a esta reacción airada del respetable. Tras la renuncia al Mundial y la polémica que rodeó al último Pleno por la limpieza en los barrios de la ciudad, ahora ha tenido que escuchar a miles de aficionados silbándole en La Rosaleda. La renuncia al Mundial no se va a olvidar tan rápido en Málaga.