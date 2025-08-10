David Larrubia, mago de La Rosaleda y renovación en camino

David Larrubia es la nueva ilusión del malaguismo. La afición blanquiazul ya cuenta las horas para que llegue este sábado frente al Eibar el estreno en LaLiga Hypermotion 2025/26, y esa ansia se ha llevado al infinito tras la victoria frente al Real Betis en el Trofeo Costa del Sol (3-1), donde los de Pellicer dejaron unas muy buenas sensaciones y donde hubo una figura que sobresalió por encima del resto: David Larrubia. El ‘10’ malaguista cuajó un partido extraordinario, doblete incluido, y la hinchada ya le ve como el líder de este Málaga en la próxima campaña... y espera que por muchas más.

Estrella ante el Betis

El partido de Larrubia fue descomunal. Rápido, eléctrico, combinativo... Y además, con un gran acierto de cara a la portería rival. Si había una cosa que le faltaba al malagueño para ser un enorme jugador era definir mejor en los metros finales. Lo ha practicado a conciencia durante el verano y los frutos del entrenamiento ya se han visto en esta pretemporada, donde ha metido cuatro goles.

Larrubia se coronó ante el Real Betis con un doblete que puso al Málaga CF en el camino de la victoria. El primero, con la zurda, en una buena definición tras un gran pase de Carlos Dotor, otra de las notas positivas del partido. Y el segundo, con la derecha, tras una arrancada desde el centro del campo y recorte al zaguero rival ya dentro del área. La cruzó con la diestra y Pau López no pudo hacer nada. La afición espera que este curso sea el de la explosión goleadora del ‘10’. Y eso provocará el interés de muchos equipos en él, pero Loren Juarros ya está manos a la obra para blindar a una de las joyas de la cantera blanquiazul.

Renovación cercana

El club y el jugador llevan desde hace meses en conversaciones para ampliar una vinculación que ahora mismo está firmada hasta 2027. El Málaga CF quiere atar por más años al jugador y premiarlo con una subida salarial, lo que conllevaría también un aumento de su cláusula de rescisión. Si Larrubia sigue a este nivel y en el curso 2025/26 termina de explotar, habrá muchos clubes de Primera División y del extranjero que llamarán a su puerta, y cuando llegue ese momento la entidad blanquiazul debe estar en una posición de fuerza para retenerle o para ingresar una gran cantidad de millones, si es que el deseo del futbolista fuese el de marcharse en el futuro.

No es la primera vez que Larrubia habla públicamente sobre esa posible renovación. Este sábado, tras el partido frente al Betis, lo volvió a hacer y fue muy claro. Está en total sintonía con el club y el acuerdo debe cerrarse y anunciarse en las próximas semanas. «Que el malaguismo se quede tranquilo, me voy a quedar. Tarde o temprano llegará la renovación. Soy el primero que quiere que llegue ya. Que se queden tranquilos, porque yo quiero y el club también. No hay problema», aseguró tras ese recital frente a los verdiblancos en el Costa del Sol.

Queda claro que Larrubia quiere seguir en el Málaga CF, y el club también desea que continúa los máximos años posibles. Por ahora, tiene firmado hasta 2027. Y en breve podría cerrarse el acuerdo para ampliar esa fecha. Ambas partes están dispuestas a entenderse.