Izan Merino: "Es un orgullo sumar minutos con el Málaga CF"

Izan Merino es otro de los jóvenes talentos del Málaga CF de los que se espera un paso adelante definitivo esta temporada. Pellicer le está dando galones -ha sido el jugador más utilizado en la pretemporada- y el malagueño está respondiendo a esa confianza. "Contento de poder seguir sumando. Siempre he dicho que es un orgullo jugar en el Málaga. Lo intento hacer lo mejor posible, lo estoy aprovechando y a seguir trabajando día a día", aseguró

“Para mí es un orgullo sumar minutos en el Málaga. Tengo que trabajar, espero que sea un año ilusionante para el equipo y para mí. Y aprovecharlo", añadió el canterano de La Academia.

Analizando lo que fue la victoria sobre el Betis en el Trofeo Costa del Sol, Izan Merino señaló que "hemos hecho un trabajo grandísimo ante un gran rival como el Betis. Seguimos cogiendo sensaciones, gracias a la afición por el apoyo y la semana que viene llega lo importante y estamos preparados para lo que viene".

Por último habló sobre la figura de Isco y esa desafortunada lesión que se produjo durante el partido: "Sabemos la calidad que tiene Isco, ha jugado aquí en el Málaga. Es un orgullo jugar contra él y espero que se recupere pronto".