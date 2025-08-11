Loren habla sobre el fichaje del extremo: "No hay opciones avanzadas"

Loren Juarros acompañó a Javi Montero durante su presentación como jugador del Málaga CF y en la rueda de prensa fue preguntado por cómo avanza el fichaje de ese extremo que debe ser la guinda a la plantilla 2025/26. El director deportivo blanquiazul señaló que, por ahora, "no hay opciones avanzadas" y dejó clara una vez más la filosofía del club: "Si no se dan las circunstancias, conocéis la idea del club".

Fichaje de un extremo

"No hay opciones avanzadas. Vamos a valorar bien las opciones antes de entrar. Tenemos una premisa económica. LaLiga te lo pone, y el club también. Vamos a ver si somos capaces de encontrarlo en los parámetros que podemos. Si no se dan las circunstancias, conocéis la idea del club. Si no encontramos lo que queremos, nos quedamos así. Estamos bien. Y si podemos, lo haremos", dijo Loren Juarros.

"La idea es analizar más lo que tenemos controlado. Tener claro que nos va a dar las prestaciones que queremos. Tenemos variabilidad arriba. Tiene que entrar en nuestros planes económicos. Si lo podemos hacer mañana, mejor que pasado. Si tenemos que esperar al último día, porque haya que esperar... Cuanto antes se integre en el grupo mejor. Pero no es una premisa fundamental", añadió el director deportivo blanquiazul sobre ese fichaje que, en teoría, debe terminar llegando.

Incorporación de Javi Montero

Sobre la llegada de Montero, Loren Juarros agradeció "la voluntad y predisposición" del jugador por llegar al Málaga CF. "Vienes con toda la ilusión del mundo. Vienes a integrarte dentro de un grupo cohesionado. Con buenas expectativas. Su suerte será la del Málaga", aseguró.

También habló sobre cómo se fraguó su fichaje: "Circunstancias que se van dando en el mundo del fútbol. Le quedaba un año de contrato en Santander. Relación con los agentes, comunicación continua. A veces parecen jugadores inalcanzables, pero las llamadas a veces lo consiguen. Es tocar puertas. El Málaga llamó y se dieron las circunstancias. Además de controlar y tener datos, a veces es importante ser osados. Si no tocas la puerta, no te abren nunca".