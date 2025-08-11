El Málaga CF comienza a preparar el estreno liguero sin Alfonso Herrero

El Málaga CF ya trabaja con la mente puesta en el debut liguero de este sábado frente al Eibar. El equipo blanquiazul se ejercitó en la mañana de este lunes en el Anexo de La Rosaleda para comenzar a preparar el estreno en LaLiga Hypermotion 2025/26 y en esta primera sesión de la semana todavía no pudo entrenar con el grupo Alfonso Herrero, que sigue siendo duda para el choque ante el cuadro armero.

Alfonso Herrero, en el gimnasio

El guardameta blanquiazul sufrió hace dos semanas una importante brecha en su frente y desde entonces no ha vuelto a entrenarse con el resto de sus compañeros. En la tarde de este lunes está previsto que se le retiren los puntos de sutura. A partir de ahí, Alfonso Herrero ya podrá volver a la dinámica grupal y su evolución durante la semana, tras dos semanas de poca actividad, marcará su disponibilidad. Sergio Pellicer y el propio jugador tendrán que decidir si está apto para ese debut ante el Eibar el sábado. Si no, será Carlos López el que ocupe la portería nuevamente.

Alfonso Herrero se entrenó este lunes en el gimnasio, al igual que el resto de lesionados: Eneko Jauregi, Moussa, Ramón y Haitam. Los porteros Andrés Céspedes y Lucas Jiménez estuvieron un día más junto al resto de la primera plantilla a las órdenes de Sergio Pellicer. Este martes, a partir de las 9.30 horas, nueva sesión en las instalaciones de La Rosaleda.

Charla arbitral

Como cada temporada antes del que arranque la competición liguera, los jugadores del Málaga CF hicieron un repaso a las modificaciones y los puntos de mayor interés en cuanto al arbitraje y a las jugadas polémicas se refiere. Antes de arrancar el entrenamiento de este lunes, el colegiado malagueño Mario Melero López, recientemente retirado tras once temporadas en Primera División, explicó en la sala de prensa de La Rosaleda detalles interesantes a los futbolistas blanquiazules, a escasos días del comienzo de LaLiga Hypermotion 2025/26.