Gran noticia para el Málaga CF. Alfonso Herrero está de vuelta. El meta blanquiazul se reincorporó este martes a los entrenamientos grupales después de dos semanas en el dique seco por una brecha en la frente en la que se le tuvieron que aplicar puntos de sutura. Una vez cicatrizada la herida, el portero ha vuelto a trabajar con el resto de la plantilla y apura sus opciones de estar presente en el debut liguero frente al Eibar (sábado, 19.30 horas) en La Rosaleda.

Alfonso Herrero, de vuelta

Herrero ha cumplido los plazos estimados cuando hace dos semanas recibió un fuerte golpe en un entrenamiento, que le provocó una gran herida en la frente. Los puntos de sutura le fueron retirados este lunes y ya ha podido reintegrarse con el equipo. Su evolución durante la semana, tras dos semanas prácticamente parado, marcará sus opciones de ser titular el sábado frente al Eibar. Serán Pellicer y el propio jugador los que tengan que decidir cuando se acerque la cita si se encuentra al 100% para competir o bien tiene que ser Carlos López el guardameta en el estreno liguero.

Desde que Alfonso Herrero sufrió este contratiempo, Carlos López ha cogido los galones en la portería. Ha jugado los tres últimos partidos de la pretemporada y ha demostrado que está preparado para suplir a Alfonso cuando sea necesario. Acumuló 20 minutos de juego ante el Al-Wakrah (0-0), Oxford United (3-0) y Real Betis (3-1), dejando buenas actuaciones.

Cuatro lesionados

Por lo demás, pocas novedades en la segunda sesión de la semana. El Málaga CF sigue preparando el partido frente al Eibar en las instalaciones de La Rosaleda, con los cuatro lesionados ejercitándose en solitario para recuperarse de sus respectivos problemas: Eneko Jauregi, Moussa, Ramón y Haitam. Este miércoles, nueva sesión a las 9.30 horas.