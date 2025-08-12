Los históricos lucen en la Segunda División más igualada

Con el calendario ya definido y la ilusión en alza, clubes históricos como Málaga CF, Deportivo, Leganés, Sporting, Las Palmas, Castellón, Cádiz, Racing, Valladolid, Zaragoza o Almería, junto a fuertes candidatos al ascenso como el Eibar, el Huesca o el Granada, estarán presentes en el pistoletazo de salida de la Segunda División que prometen mucha igualdad e ‘hipertensión’.

El viernes 15 de agosto comenzará una primera jornada de cuatro días como entremés adecuado de una temporada larga en la que destaca la presencia de multitud de clubes históricos del fútbol español que no tienen sitio en LaLiga EA Sports, pero que lo buscan con el objetivo de destacar en una división imprevisible y tremendamente equilibrada.

Sucede cada temporada y la próxima seguro que no será una excepción. Y la mirada, de primeras, estará puesta en los descendidos Leganés, Las Palmas y Valladolid, que parten, a priori, como los rivales a batir al tener más presupuesto que el resto de clubes de Segunda y un límite salarial más alto por venir desde la élite, aunque eso en Segunda División no garantiza nada.

En el segundo escalafón de favoritos aparecen Almería y Racing de Santander, que se quedaron la pasada campaña en las eliminatorias de ascenso y apuestan por la continuidad en los banquillos de Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’ y de José Alberto López, respectivamente.

Aquí también se puede incluir al Granada, al Eibar y al Huesca, que el curso pasado coquetearon con las eliminatorias para ascender con la presencia en los banquillos, un año más de José Rojo Martín, ‘Pacheta’ y de Beñat San José, y la incorporación de Sergi Guilló tras su brillante paso por el Mérida.

Completan el cupo de candidatos a todo cuatro históricos como el Cádiz, con el veterano Gaizka Garitano; el Deportivo de La Coruña, que incorpora a Antonio Hidalgo; el Sporting de Gijón, que es el equipo con más puntos (2564) en la historia de la competición; y el Zaragoza, que apuesta por la continuidad de Gabi Fernández tras lograr la permanencia en las últimas jornadas de la pasada temporada.

Los otros seis conjuntos que quedan parten, a priori, con la permanencia como principal objetivo, aunque seguro que más de uno sorprenderá a los de arriba, tal y como ocurre cada temporada. Son el Albacete, el Burgos, el Castellón, el Córdoba, el Málaga CF y el Mirandés, que asombró a todos la pasada temporada alcanzando la final del play off, pero que, tras la salida del entrenador Alessio Lisci y la mayoría de sus jugadores que estaban cedidos, tendrá una plantilla completamente nueva dirigida por Fran Justo. A todos les avala que ya saben lo que es alcanzar la salvación en Segunda ante conjuntos más poderosos.

A todos ellos se unen los cuatro ascendidos desde la categoría de bronce: la Cultural Leonesa y el Ceuta, que se proclamaron campeones de sus grupos de Primera Federación, junto a la Real Sociedad B y el Andorra, que ganaron sus respectivas eliminatorias.

14 entrenadores siguen de la pasada campaña en sus respectivos equipos, mientras que ocho se estrenan al frente de los suyos, con debut en Segunda solo para tres: el uruguayo Guillermo Almada al frente del Valladolid, Sergi Guilló en el Huesca e Ion Ansotegi en la Real Sociedad B.

En Segunda División, partir con la vitola de favorito al ascenso no asegura que se pueda acabar en la lucha por no bajar, mientras que comenzar siendo un recién ascendido o con uno de los presupuestos más bajos no impide pelear por la parte alta de la clasificación.

Entre los equipos que más ascensos a LaLiga han conseguido se encuentran, por detrás del Real Betis (12), el Málaga y el Deportivo de La Coruña con once, seguidos del Real Zaragoza, el Racing de Santander y el Real Valladolid con ocho.

La competición en Segunda comienza este viernes con el Burgos-Cultural Leonesa y el Real Valladolid-AD Ceuta. Por delante 42 jornadas, unas eliminatorias para subir y más de diez meses de fútbol. Con la igualdad y la emoción como banderas.