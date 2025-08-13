Alfonso Herrero: "Estoy disponible y el míster decide"

Alfonso Herrero fue el jugador encargado de hablar ante los medios tras la ofrenda floral que realizó este miércoles la plantilla del Málaga CF a la Divina Pastora, un acto tradicional de cada inicio de temporada. El portero blanquiazul aseguró que está preparado para jugar el sábado ante el Eibar y que será el míster el que decida entre él y Carlos López. En cuanto a lo colectivo, el meta dijo que "las sensaciones son buenas". "Tengo confianza plena en todo el equipo", afirmó.

Pretemporada del equipo

"El equipo está trabajando muy bien. Muy buenas sensaciones, excepto en Oxford. Nos conocemos mucho, ha llegado gente a aportar, seguir sumando y subir el nivel. Muy contento, las sensaciones son buenas. El día a día es muy bueno y entrenamos muy bien.

Brecha en la frente

"Personalmente, tuve el tema de la brecha. Un encontronazo con David en un entrenamiento. No podía sudar, estaba muy limitado. Pero ya llevo un par de días entrenando bien. Con ganas de estar disponible para el fin de semana"

Competición oficial

"El partido contra el Betis es un partido casi de competición. Fue muy bonito, con la grada. Esa vida dentro del campo es maravilloso. Con muchas ganas de sentirlo de nuevo".

Titularidad el sábado

"Eso lo decide el míster, como siempre. Yo hago mi trabajo, que es estar preparado para el fin de semana. Llevo 10 días parado y puede haber ciertas dudas. En mi caso, quitarlas por completo. Estoy disponible y el míster decide"

Ofrenda floral a la Divina Pastora. / Álex Zea

Nueva temporada en Segunda

"Veo bien al equipo. Ganamos que tenemos experiencia en la categoría. Nos va a venir muy bien. Estamos conformando un equipo para afrontar la Liga con garantías. El objetivo es ir paso a paso. Primero, los 50 puntos".

¿Exceso de ilusión?

"Lo hemos hablado alguna vez. Las pretemporadas hay que ponerlas en su contexto. Nos ha servido para coger buenas sensaciones, para afianzar los vínculos de la pasada temporada. Pero eso no dice el rendimiento en Liga. Cuando hay puntos en juego, muchas veces cambia. Tengo confianza plena en todo el equipo. Partir de estas buenas sensaciones para intentar que se plasme en puntos".

¿Plantilla mejorada?

"Es algo subjetivo. Los jugadores que se han ido hicieron una temporada muy buena. Eso lo decidirá el verde. Es importante que el equipo se entienda bien. Que se lleve a cabo lo que se trabaja"

Carlos López

"Le vi muy bien, hizo un gran partido. Siempre lo digo, lo he puesto genial. Me parece un gran portero, un gran juego con los pies, saber estar. Tiene un gran recorrido por delante".

Visita a la Divina Pastora

"Siempre es bonito venir aquí. Juntarnos para recibir la buena energía que nos dan aquí y coger fuerzas para la temporada".