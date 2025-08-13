Málaga CF-Eibar: Dudas y certezas del primer once de Sergio Pellicer

Quedan muy pocas horas para que vuelva la competición oficial para el Málaga CF. En menos de tres días, La Rosaleda se volverá a vestir de gala para el estreno del equipo blanquiazul en LaLiga Hypermotion 2025/26 frente al Eibar (19.30 horas). Y ya empiezan las cábalas con lo que puede ser el primer once que planteará Sergio Pellicer para la puesta de largo en la nueva temporada. Hay posiciones que están muy definidas, pero en otras las dudas no se resolverán hasta minutos antes del encuentro.

Alfonso Herrero. / Álex Zea

Portería

En condiciones normales no habría ninguna duda sobre quién ocupará la portería en el primer partido de Liga, pero la brecha sufrida por Alfonso Herrero en la frente, que le ha tenido dos semanas con poca actividad con puntos de sutura, alimentó las dudas sobre su presencia en este partido frente al Eibar. Será Pellicer quien decida, pero el meta blanquiazul ya dejó claro este miércoles, tras la ofrenda floral a la Divina Pastora, que está preparado y a disposición del míster. Por su ausencia, Carlos López ocupó la portería en los últimos amistosos de la pretemporada, pero todo apunta a que Alfonso ha llegado a tiempo para el estreno en La Rosaleda.

Defensa

En algunos puestos de la zaga también puede haber dudas. En el lateral derecho Carlos Puga parece estar por delante de Gabilondo, por lo visto la pasada campaña y en la pretemporada, pero por la izquierda, la buena preparación de Víctor García abre el debate. Por el nivel de los laterales zurdos la pasada campaña, Dani Sánchez tiene colgado el cartel de ‘titular’, pero también Víctor ha contado con la confianza en los encuentros de pretemporada. No está al 100% claro quién ocupará el costado zurdo de la zaga.

En el centro de la defensa, al menos para esta primera jornada, la pareja Pastor-Einar Galilea parte con ventaja. Están por delante de Murillo y de un recién llegado Javi Montero, que pronto empezará a apretar y asomarse por ese once. La duda es si lo hará ya en esa primera jornada o se impondrá la jerarquía de Pastor y Einar, más asentados en el equipo.

Centro del campo

En la medular hay dos futbolistas que en estos momentos son fijos: Luismi Sánchez e Izan Merino. Sería una gran sorpresa que alguno de ellos no fuera de la partida. Y si Pellicer apuesta por un sistema con tres centrocampistas, para esa vacante hay varias opciones. Carlos Dotor ha ganado muchos enteros con sus actuaciones en pretemporada, pero también se ha visto muy bien a Dani Lorenzo. Menos papeletas tienen jugadores como Juanpe, Ochoa o Rafa.

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer. / Álex Zea

Delantera

En el frente de ataque también hay dos jugadores que sobresalen por encima del resto para jugar en los extremos. Todo apunta a la titularidad de David Larrubia, estrella del momento tras su partido ante el Betis, y Joaquín Muñoz. La otra opción es Julen Lobete, que seguramente esperará su oportunidad en la banca. Y la gran duda llega en punta: ¿Adrián Niño o Chupete? Los dos han hecho méritos de sobra para ser titulares en el estreno. Seguro que ambos tienen minutos, pero si Pellicer apuesta, como así parece, por jugar solo con un delantero, solo uno de los dos saldrá de inicio.