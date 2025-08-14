Las instituciones renuevan sus abonos del Málaga CF

Como cada verano, representantes de las diferentes administraciones públicas se acercaron hasta el estadio de La Rosaleda para renovar sus abonos del Málaga CF y refrendar ese compromiso de las instituciones con el club representativo de la ciudad y la provincia costasoleña.

En la mañana de ayer jueves, el alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación Provincial Francisco Salado renovaron sus carnés y se fotografiaron sobre el césped de La Rosaleda junto a José María Muñoz, administrador judicial, y Kike Pérez, director general del club blanquiazul.

Descontento de la afición

Este acto institucional llega en un momento convulso entre las instituciones propietarias de La Rosaleda y la afición blanquiazul, tras la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030. El descontento se hizo patente con la pitada alcalde durante el Trofeo Costa del Sol.