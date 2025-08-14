Instituciones

Las instituciones renuevan sus abonos del Málaga CF

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Francisco Salado, presidente de la Diputación, acudieron a La Rosaleda para recoger sus carnés de la temporada 2025/26

Francisco de la Forre y Francisco Salado recogen sus abonos del Málaga CF. / Málaga CF

Manuel García

Como cada verano, representantes de las diferentes administraciones públicas se acercaron hasta el estadio de La Rosaleda para renovar sus abonos del Málaga CF y refrendar ese compromiso de las instituciones con el club representativo de la ciudad y la provincia costasoleña.

En la mañana de ayer jueves, el alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación Provincial Francisco Salado renovaron sus carnés y se fotografiaron sobre el césped de La Rosaleda junto a José María Muñoz, administrador judicial, y Kike Pérez, director general del club blanquiazul.

Descontento de la afición

Este acto institucional llega en un momento convulso entre las instituciones propietarias de La Rosaleda y la afición blanquiazul, tras la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030. El descontento se hizo patente con la pitada alcalde durante el Trofeo Costa del Sol.

