LaLiga se pone en marcha en Primera y Segunda

El 21 de junio se puso el punto y final a la temporada en España con el partido que dio el ascenso al Real Oviedo a LaLiga EA Sports frente al Mirandés. Y ocho semanas después, el balón volverá a rodar en las dos primeras categorías del fútbol nacional. Este viernes regresa la competición oficial en Primera y Segunda División en otra temporada que se plantea apasionante. El turno para el Málaga CF llegará este sábado frente al Eibar en La Rosaleda (19.30 horas).

La actividad futbolística continuó durante el verano con al disputa del Mundial de Clubes, pero ya eran miles y miles aficionados españoles los que estaban deseando que sus equipos volvieran al verde. Momento que ya ha llegado. LaLiga Hypermotion, donde por segundo año consecutivo volverá a competir el Málaga CF, regresa este viernes con dos partidos: Burgos-Cultural Leonesa y Valladolid-Ceuta. Ambos se jugarán a las 21.30 horas, después de que el primero de ellos cambiase de hora por alerta de altas temperaturas.

Ya el sábado se jugarán otros tres partidos. Entre ellos, el debut del Málaga ante el Eibar, a las 19.30 horas.Además, habrá un Racing-Castellón (17.00 horas) y Granada-Deportivo de la Coruña (21.30 horas). Para el domingo quedan el Real Sociedad B-Zaragoza (17.00), Cádiz-Mirandés (19.30), Huesca-Leganés (19.30) y Las Palmas-Andorra (21.30). Y cerrarán la primera jornada en Segunda, ya el lunes, el Sporting-Córdoba (19.00 horas) y el Almería-Albacete (21.30 horas).

Puesta de largo

El primer campo donde comenzará la acción será en Primera será en Montilivi. El Girona-Rayo Vallecano abre la competición este viernes (19.00 horas). Después se jugará el Villarreal-Oviedo (21.30). El sábado se jugarán tres partidos en Primera: Mallorca-Barça (19.30), Alavés-Levante (21.30) y Valencia-Real Sociedad (21.30). Otros tres partidos están programados para el domingo: Celta-Getafe (17.00), Athletic-Sevilla (19.00) y Espanyol-Atlético (21.30). El lunes se jugará el Elche-Betis (21.00) y cerrará la primera jornada el martes el Real Madrid-Osasuna (21.00).