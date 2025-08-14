Pellicer: "Tenemos que dar un paso adelante para que sea un año más divertido"

Primera rueda de prensa prepartido de la temporada para Sergio Pellicer. El técnico blanquiazul compareció en La Rosaleda a escasas horas del debut liguero frente al Eibar y no quiso desvelar sus cartas en la portería ni en el resto posiciones del once. Arranca un nuevo curso que para el técnico blanquiazul "va a ser complicado, pero puede ser bonito". El de Nules se muestra contento con el trabajo de pretemporada y la plantilla, a falta de la posible llegada de un extremo, pero aseguró que "siempre todos queremos más". "Tenemos que dar un paso adelante para que sea un año más divertido y con menos sufrimiento que el año pasado", advirtió

Debut liguero

"Hemos dado pasos hacia adelante, mejorar cosas que ya hicimos bien el año pasado. Velocidad con pelota y sin balón. Fuimos a Éibar en una situación límite. Es un equipo parecido a nosotros. Los principios de temporada son complicados para todos. Una vez que empieza la competición, empieza el estrés. Te vas jugando los puntos. Puede cambiar todo. Vamos a ser nosotros mismos. Estamos lejos de cosas que nos quedan por mejorar. Queremos ser dinámicos y agresivos. Hemos ganado en ir al espacio. El crecimiento de los jugadores tiene que demostrarse este año".

Ilusión

"Después de tanto tiempo... Hay que recordar de donde uno viene. Esa ilusión del niño. Se lo traslado a ellos. Va a ser un año complicado, pero puede ser bonito. Quiero gente que no tenga nada que perder. Desparpajo, valentía. Mucha personalidad. Hay errores por querer hacer las cosas bien y otros por falta de esfuerzo. Es innegociable. Tenemos que dejar un legado de una cultura de trabajo, esfuerzo, compromiso y rendimiento. Ser recordados por eso cuando vayamos. Que esos errores sean por querer. Al primero que le van a exigir es a mí, y yo les exijo a todos".

Etiqueta de entrenador defensivo

"Eso no tiene cura. Va en función del resultado. Cuando llevas tanto tiempo, notas el cariño, pero tienes detractores. El club va a una velocidad y la afición a otra. La afición es de Primera, y estamos en Segunda. Tengo mucha empatía. Ojalá no me quitan esa etiqueta y ganemos partidos. Hay muchos equipos históricos, la categoría es complicada, y nosotros queremos mejorar lo del año pasado. Tenemos que ser valientes, pero si algún día tenemos que jugar con 10 defensas, no dudes que los meteré".

Estilo de juego

"Queremos manejar diferentes estructuras. Confío mucho en los jugadores que tuvieron su primera experiencia en la categoría. Nos conocemos más. Tenemos que ser vertiginosos y cambiar de velocidad, pero no podemos perder nuestra esencia. Cometeremos errores por asumir retos. El camino es ser mejores en todo, ser solidarios a nivel defensivo, como buen parte del año pasado. Creo que nos queda mucho por mejorar".

Portería

"El sábado jugará Herrero, Carlos López, Jokin, Puga... El único titular es la afición. Estoy muy contento con la plantilla. Estoy muy contento con Alfonso, ha hecho un esfuerzo brutal. Los primeros que lo sabrán son ellos. Mucha confianza. Ese año puede haber muchos cambios en ciertas posiciones".

El fichaje de un extremo

"Eso es de la dirección deportiva. YO me encargo de entrenar. Lo que me importa es el Éibar y los jugadores que voy a tener. Queremos mejorar. El once titular del sábado es para los aficionados y la prensa. ¿Qué influencia vas a tener en el partido y en el año? ¿Cómo? ¿Cuándo? Niño, Dotor, Eneko, Joaquín... Ahora se van a encontrar en un escenario de incertidumbre. Mirad si no la alineación en Ferrol, los cambios que hubo. Son personas y todos pueden jugar. Es importante el partido del sábado y el entrenamiento del lunes. Quiero que lo escuchen. Todos queremos más, pero es verdad que estoy contento. En otras cosas no estoy contento, también lo digo. No tenemos que acomodarnos, quiero que estemos todos en alerta. Quiero más de mí mismo, de mi staff, del club. También de mí quieren más. La afición demuestra cada día lo que quieren".

Niño y Chupete

"Pueden ser combinables. Eneko está lesionado. Si somos fuertes en el centro del campo, somos fuertes en otras zonas. A principio de temporada, hay otra pregunta... ¿Puedes aguantar 90 minutos al ritmo que queremos? A veces el que entra es más importante que el titular".

Cuarta temporada en el banquillo

"Esto va por resultados... En lo único que se focaliza el entrenador es en el día a día. Cuando nos tengamos que ir, que te recuerden por una cultura de trabajo. La gente quiere ver ganar a su equipo, y el cómo. Los chicos transmiten 'malagamanía'. Cada vez pedimos más".

Plantilla continuista

"Requiere tiempo. Vemos crecimiento de Rafa, de Izan, Aaron. El de otros que ya estaban el año pasado. Luismi hacer mejor a Izan, van a mejorar. Es un proceso. Hay un rendimiento que tiene que ser inmediato. Es un año muy bonito para mejorar. Dando continuidad. Creo que queda un futuro bonito, por ese perfil de jugador".

Javi Montero

"Fue paulatino con el tema de la carga. Lo ha hecho todo esta semana. Nos va a ayudar muchísimo. Está preparado. Si pensamos que puede estar de inicio, está preparado".

Carlos Dotor

"Tenemos diferentes posibilidades en el centro del campo. Hay competitividad entre compañeros, es incómodo. Puede jugar de '8', de '10'. También Dani Lorenzo, Aarón, Rafa, Izan... Va a haber golpes sanos entre ellos. El rendimiento marcará. La hora de la verdad empieza el sábado".

Lesionados

"Haitam es el más cercano a entrenar con el equipo. Eneko y Haitam. Ramón y Moussa ya sabemos los procesos que tienen. No se lo merecen. Espero que se recuperen. Con Haitam vamos a ir poco a poco también".

Exigencia del club

"Sabemos la hoja de ruta. Somos personas que estamos aquí y tomamos decisiones. El club es más grande que todos nosotros. La exigencia la marca la gente. Cada partido competir al máximo, sabemos que no somos candidatos al ascenso. El año pasado hubo pequeños momentos que cayeron cruz. El año pasado, por detalles, podríamos haber mirado hacia otro lado. Tenemos que dar un paso adelante para que sea un año más divertido y con menos sufrimiento que el año pasado".