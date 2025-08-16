Málaga CF - SD Eibar: El comienzo del nuevo curso

Ahora sí, faltan solo unas horas para que dé comienzo una nueva temporada para el Málaga CF, la segunda consecutiva desde su regreso al fútbol profesional. Las pruebas de verano ya quedaron atrás es hora de confirmar las buenas sensaciones de la pretemporada en el primer encuentro oficial del curso este sábado (19.30 horas/LaLiga TV) contra la SD Eibar en tiempos de Feria.

Estreno por Feria

Vienen tiempos de aires renovados, pero lo que no cambia es el malaguismo. La Rosaleda estará prácticamente lleno para la ocasión. Después de una pretemporada donde las sensaciones en cuanto a juego y resultados han sido en general muy positivas, los de Sergio Pellicer deberán demostrar que lo visto durante el verano no fue un espejismo y que el paso hacia delante del equipo con respecto a la pasada temporada es una realidad.

La buena noticia es que el técnico de Nules podrá contar con prácticamente todos sus efectivos, salvo los lesionados de larga duración Haitam, Moussa y Ramón, y otros nombres como el de Eneko Jauregi, que no ha podido llegar a tiempo al estreno liguero de su equipo. Alfonso Herrero, ya recuperado de la brecha en su frente, apunta a recuperar el puesto en la portería, como el mismo ya dejó claro este miércoles, tras la ofrenda floral a la Divina Pastora.

La siempre difícil SD Eibar

A partir, no llega uno de los estrenos más sencillos. El Málaga CF comenzará la temporada recibiendo a uno de los equipos más complejos de la competición. El conjunto armero ha mantenido en este principio de temporada a Beñat San José en el banquillo después de su llegada el pasado febrero sustituyendo a Joseba Etxeberria tras una racha de malos resultados.

El técnico donostiarra logró dar la vuelta a la mala dinámica del club vasco, y cuajó un gran final de temporada, cosechando seis victorias, siete empates y únicamente dos derrotas en los 15 partidos oficiales en los que ha estado al frente del Eibar. Unos muy buenos números, con los que consiguió acabar la temporada cerca de los puestos de play off de ascenso.

Un rival con dudas

La ilusión vuelve a apuntar hacia la zona más alta de la tabla. Sin embargo, la pretemporada no ha sido especialmente satisfactoria. El verano ha estado plagado de resultados dispares donde cosechó dos victorias ante equipos de Primera RFEF, dos empates ante un Primera de la Liga Española y un Segunda de la Liga Francesa, y dos derrotas ante dos conjuntos de Segunda División.

El rival del Málaga llega a La Rosaleda con bajas importantes, como la de Jon Bautista, máximo goleador de la plantilla la pasada campaña. Aunque no es el único nombre señalado, ya que la plantilla armera aterriza en Málaga repleta de dudas sobre el estado físico de algunos de sus jugadores. El entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva MCF sirvió para despejar algunas dudas.

El último resultado de ambos equipos es el 2-2 en Ipurúa. / LaLiga

Así que comienza el curso en Martiricos, con la visita de un equipo que apunta a que puede ser uno de los rivales directos del Málaga CF durante el transcurso de la temporada. Primera batalla de las 42 que le esperan a los blanquiazules este año y que afrontan con ilusión por un equipo que promete dar muchas alegrías al malaguismo.