Pellicer: "Creo que Luismi se ha hecho una avería importante"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el 1-1 del estreno del Málaga CF contra la SD Eibar. Se mostró contento, al menos por ciertas cuestiones, pero también marcó las bases a trabajar en los próximos partidos: la constancia. "Lo que no me ha gustado es no ser constantes", argumentó el entrenador blanquiazul.

Balance

"Hay que diferenciar. Ha habido momentos que sabíamos que iban a apretar, querían tener el balón para descansar y hemos salido muy bien en la primera parte. Hemos generado situaciones sin precisión. En los primeros 30 minutos, le hemos superado, pero nos ha faltado gol. En los duelos individuales, con Arbilla encontraban al lateral superando las líneas. La segunda parte ha igualado las fuerzas, ha habido más constancia en el ritmo. Es el primer partido. Hay que mantener lo de la primera parte en el tiempo. Con dos delanteros podíamos perder el centro del campo, hemos asumido el riesgo. Sabiendo que no éramos tan fuertes y que no había superioridad, teníamos que ser eléctricos sin perder el control. Nos ha faltado constancia en la segunda parte. Ha habido situaciones de juego muy importantes, pero hay que mejorar".

Constancia

"La peor noticia es Luismi. Tiene una fractura, está en el hospital, está pendiente de evolución. Los jugadores se parten la cara, el compromiso lo tenemos. Lo que no me ha gustado es no ser constantes. El rival tiene argumentos de generar riesgo. Hay que mejorar los hábitos. Ha habido un momento con 1-1 que jugábamos con pase corto, con Joaquín de un lado a otro. Hay que saber jugar con el resultado. Lo vertical no siempre nos hace llegar pronto. Hay que continuar la presión y el juego".

Propuestas rivales

"Habrá que ver el partido, pero ha habido situaciones en la primera parte de jugar. Tenemos que seguir asumiendo el riesgo, no tenemos que ser previsibles. Hay jugadores que pueden romper los espacios. El compañero tiene que detectar el movimiento para saltar la espalda. La categoría es muy complicada. Me acuerdo de mi debut, los equipos han cambiado mucho. La Segunda División era de 0-0, las propuestas eran que se equivocara el rival. Los equipos ahora tienen argumentos, diferentes estructuras. Queremos ganar de la manera que entendamos. Nos ha faltado competir en ciertas acciones, nos va a marcar la hoja de ruta. Tenemos que ir evolución. Si lo de la primera parte lo mantenemos y somos conscientes, tendremos mucho ganado".

50 puntos y...

"Yo he visto cosas. Al final, es el resultado, pero el año pasado nos faltó continuidad y un equipo alegre. Ahora tenemos más variantes. Sabemos el objetivo cuál es. Primero hay dos puertos de montaña y después está la meta volante que son los 50 puntos. Cuanto antes lleguemos a los 50 puntos, tendremos dos puertos de montaña, una meta volante y pensar más allá. Ya no nos vale lo de antes. Tenemos que aumentar la velocidad. Hay margen de mejora. Si seguimos constantes y mejoramos cosas, podremos hacer cosas importantes".

Riqueza táctica

"Los rivales nos han visto, tendremos que cambiar estructuras. La estructura para defender es un 4-4-2, para atacar puede ser 4-4-2. Los interiores se tienen que fijar, Larrubia es el alma libre. Hay que meter a gente por dentro para atraer. Habrá que crear superioridades en otras zonas. Los futbolistas son los protagonistas y son los que hacen bueno o malo un plan. Hay que tener el balón, superar líneas de presión ser verticales. Lo hemos sido en la primera parte, teniendo velocidad de precisión. Me voy contento en ciertos aspectos".

Luismi

"Luismi es Luismi. Para mí Luismi es un eje principal y se lo dije el año pasado, me faltó regularidad, también por sus problemas físicos. Es un perfil que no tenemos, hace mejor a Izan. Simplemente la lesión que ha tenido, es el espíritu competitivo. Mete la cabeza donde haga falta. Tiene el talento para hacer mejores a sus compañeros. Tendremos que buscar soluciones. Creo que se ha hecho una avería importante. Hemos empezado unos y aparecerán otros. Espero que dejéis a los jugadores más tranquilos en mensajes privados, llamadas. Está el otro fútbol y los jugadores tendrán que hablar cuando tengan que hablar, no por detrás".

Luismi se tuvo que retirar en camilla. / Gregorio Marrero

Dos goles por errores

"Nosotros defendiendo en zona, uno va al hombre libre y van a la zona de rechace. Son situaciones que después es un acierto del rival. También hemos provocado ese error. Como el Betis, los goles vienen de acciones vertiginosas y apretar. Hubiésemos generado más. La más clara es la de Chupete. Ellos han tenido varios rechaces. Nosotros hemos tenido en la primera parte. Son errores de responsabilidad por querer hacer, no de irresponsables".

Cambio Puga-Murillo

"Con Arbilla nos fijaban a Guruzeta. Eso ha sucedido con Luismi y después nos superaban con un pase. Han acabado con dos altas y dos llegadas. Hemos puesto a Murillo para dejar a David con más situaciones al aire. Esto es fútbol. Carlos lo estaba haciendo muy bien, pero los rivales nos buscan las cosquillas".