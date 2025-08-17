¿Debe el Málaga CF acudir al mercado tras la lesión de Luismi?

La noticia de la lesión de gravedad de Luismi Rodríguez ha caído cómo un jarro de agua fría en Martiricos. El gaditano es una pieza clave en el esquema de Sergio Pellicer, y la cirugía a la que tendrá que someterse y su posterior recuperación, que podría alargarse incluso meses, plantea una situación muy complicada en el centro del campo del Málaga CF.

Luismi y diez más

Luismi es uno de los pocos intocables en los once de Sergio Pellicer. Su trabajo cómo mediocentro de contención es clave en el aspecto defensivo del equipo. No sólo su propio rendimiento es importante en el esquema, sino su capacidad para complementar a sus compañeros.

El propio técnico así lo aseguraba en la rueda de prensa posterior al encuentro del sábado: "Luismi es Luismi. Para mí Luismi es un eje principal y se lo dije el año pasado, me faltó regularidad, también por sus problemas físicos. Es un perfil que no tenemos, hace mejor a Izan".

Luismi sale en camilla del terreno de juego tras el choque con su compañero. / Gregorio Marrero

Así mismo se vio durante el partido. Tras la obligada sustitución de Luismi, la imagen del equipo decayó, con un centro del campo que quedó bastante más desarbolado. Se hace patente la importancia del ex del Oviedo que, a esperas de conocer el tiempo estimado que pasará lejos de los terrenos de juego, dejará un hueco importante en la medular malaguista.

La posible ausencia de Izan

Hasta la lesión del centrocampista, los planes del club malagueño en lo que resta de mercado veraniego eran la búsqueda de un extremo zurdo, para complementar en la otra banda la llegada de Joaquín Muñoz. El club sigue trabajando en esa posible llegada, pero la lesión de Luismi podría modificar esos planes de cara al final del mercado.

Con esta nueva coyuntura, la entidad podría lanzarse a la búsqueda de un mediocentro defensivo, no sólo para suplir la baja de Luismi, sino para cubrir la posible ausencia de Izan Merino, que podría disputar el próximo Mundial Sub-20 que la selección española disputará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre.

Izan Merino, con la selección sub-19. / @SEFutbol

El compañero del gaditano en el centro del campo también podría perderse una buena parte de la temporada. En caso de ser convocado, y si España lograse llegar a una hipotética final, pasaría más de un mes concentrado con la selección nacional, y fuera de los planes de Sergio Pellicer.

Últimas semanas de mercado

Su posible ausencia, que podría unirse a la de Luismi si su pronóstico de recuperación se alarga en el tiempo, podría dejar al Málaga CF sin su dos pivotes titulares habituales en este inicio de campaña. Una situación que invita a pensar que la opción de reforzar el centro del campo no es tan descabellada.

Aunque son sólo suposiciones, son cuestiones muy a tener en cuenta dentro de la planificación de la temporada. Y más ahora, cuando el club tiene margen de maniobra para acudir al mercado.