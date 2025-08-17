Luismi deberá pasar por el quirófano por varias fracturas

Muy malas noticias para el Málaga CF. Luismi deberá pasar por quirófano tras sufrir varias facturas maxilofaciales que requerirán de intervención quirúrgica. El centrocampista sufrió un duro golpe en una lucha por un balón dividido junto a su compañero Javi Montero en el encuentro contra la SD Eibar con un efímero paso por el estreno de LaLiga Hypermotion.

Golpe fortuito

Alrededor del minuto 20 de juego, un balón dividido acabó con el choque entre Javi Montero y Luismi, del que este último se llevó la peor parte. Tras unos minutos en el suelo, en los que se confirmó que todo había sido peor de lo esperado, tuvo que ser retirado en camilla por los servicios médicos, poniendo de manifiesto la gravedad del lance.

El propio Sergio Pellicer comentaba en la rueda de prensa posterior al encuentro la situación del futbolista gaditano: "Simplemente, la lesión que ha tenido, es el espíritu competitivo. Mete la cabeza donde haga falta. Tiene el talento para hacer mejores a sus compañeros. Tendremos que buscar soluciones. Creo que se ha hecho una avería importante", explicaba.

El que fuese jugador de Oviedo y Elche, entre otros equipos, ya sufrió un golpe de gravedad en el año 2012, cuando militaba entonces en las filas del Sevilla Atlético. En aquella ocasión, el resultado fue de dos huesos del cráneo fracturados. Desde entonces, juega con el casco de protección que tanto le caracteriza.

Luismi fue titular en el encuentro ante la SD Eibar. / Gregorio Marrero / LMA

Baja muy importante

Lo que en un principio parecía una contusión en las primeras valoraciones, se confirmó luego como una serie de fracturas maxilofaciales, que necesitarán de intervención quirúrgica a lo largo de estos días. A falta de conocer cuál es el alcance definitivo de la lesión, todo apunta a que no estará en el compromiso del próximo domingo ante la Real Sociedad B ni tampoco en otros muchos que están por venir, incluso meses.

Es la segunda vez en lo que ha transcurrido de temporada 25/26 que Luismi cae lesionado. La primera, algo más leve, ocurrió durante la preparación veraniega, en la que se perdió algún encuentro debido a unas molestias musculares. Ahora, aún más, baja especialmente sensible para el Málaga CF, que vuelve a perder a uno de sus futbolistas clave para el comienzo del curso liguero.