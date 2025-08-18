Málaga CF: 8.000 camisetas vendidas y el reto de duplicar con la segunda equipación

El Málaga CF y sus aficionados vivieron este lunes uno de los días más esperados, la presentación de la segunda equipación. Las respuestas definitivas a ese ansiado regreso del verde y el morado, y las primeras sensaciones no han podido ser mejores. Ni entre la marea blanquiazul ni tampoco dentro del propio club de Martiricos, donde se aspira muy alto con lo que pueda generar esta nueva camiseta en las tiendas.

Elena Basterrechea, directora de retail, compareció ante los medios de comunicación para hacer un primer análisis: "La idea era una camiseta así, tan representativa de nuestra tierra y con la bandera de Málaga. Teníamos claro que queríamos sacarla en Feria. Es verdad que no era la fecha más adecuada para nosotros porque podíamos haberla sacado mucho antes. Hemos conseguido evitar que se haya filtrado, que también estábamos preocupados. Pero creo que merecía la pena esperar este momento porque es la camiseta que encaja para este momento en especial".

El escudo no será el original, sino que irá en blanco y negro. / Álex Zea

Escudo en blanco y negro

También aprovechó para explicar las razones por las que el escudo no es el original a color: "Generalmente, nosotros el escudo de los colores, el bordado, se lo ponemos siempre a nuestra primera equipación y tanto la segunda como la tercera podemos ponerle un solo color. También pensamos que para la camiseta y el estilo de la camiseta le va mejor. Y bueno, seguimos un poco en esta línea. Es verdad que nosotros la segunda y tercera nunca presentamos con una camiseta del escudo en color".

Confianza en las ventas

La apuesta desde el Málaga CF es absoluta. Según las primeras estimaciones, el objetivo es vender alrededor de 7.000 camisetas, al mismo nivel que con la blanquiazul. Es cierto que esa primera equipación es el 'modelo' oficial para ir a La Rosaleda, mucho más representativa con el club, pero haber recuperado esa bandera de Málaga con una prendar de color negro busca disparar la actividad tanto en la tienda del estadio como también la de calle Larios. "Confiamos mucho en ella. Creemos que es una camiseta que le puede gustar mucho a nuestro aficionado", destacó Basterrechea.

En estos momentos, ya se han vendido 8.000, siendo un millar correspondiente a la de color naranja. Son números que se corresponden con las tiendas oficiales del club, también vía online, sin contar con Hummel.

Precisamente, el Málaga CF espera ahora un tirón importante para superar por completo el inicio de la temporada pasada. "Era ese momento que habíamos subido de Primera RFEF y había muchísimas ganas de camiseta. Es verdad que llevamos algo más vendidas este año. En proporción de tiempo, el año pasado la sacamos más tarde. Este año la sacamos el 22 de junio, el año pasado creo que fue sobre el 10 de julio. El año pasado, desde el principio hasta agosto, se vendieron también muchísimas camisetas, con lo cual van un poco ahí proporcional", añadió la directora de retail.

Tienda de calle Larios

Y, precisamente, también se espera un fuerte tirón entre los extranjeros con la nueva tienda en calle Larios: "Está teniendo unos números muy buenos, quizá vaya un 20% menos que La Rosaleda, pero la estimación de ventas está superado. También entendemos que en verano, julio y agosto, contábamos con esto porque es cuando hay muchísimo turismo aquí y se nos desborda. Luego tendremos que hacer un seguimiento a lo largo del año a ver cómo sigue esta tienda, pero ha sido un comienzo buenísimo porque tenemos aquí a un montón de turismo y de gente que se pasa por nuestra tienda", concluyó.