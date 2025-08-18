El Málaga CF recupera el verde y morado para la segunda equipación

El Málaga CF ya tiene en la calle el trío de ases con el que vestirá durante la temporada 2025/26. Este lunes, con el CEIP de Prácticas nº1 de la plaza de la Constitución como telón de fondo, en pleno centro de la ciudad y aprovechando la Feria de Málaga, el club de Martiricos dio a conocer la segunda equipación con la que vestirán los distintos equipos cuando jueguen lejos de La Rosaleda en la mayoría de los partidos.

Málaga en la camiseta

El club de Martiricos trae de vuelta grandes novedades como es el color negro. El Málaga CF ya vistió de oscuro en la temporada 2018/19 y ahora vuelve a optar por ello. La gran novedad es recuperar esa ansiada combinación con los colores de la ciudad que tanto se llevaba esperando: el verde y el morado en una franja horizontal. Esta vez, el escudo no es el original, sino que irá en negro. El cuello también alterna el verde y el morado, mientras que el remate de cada manga va de un color.

En el interior del cuello figura el lema histórico “Tanto Monta”, asociado a la reconquista de la ciudad por Fernando el Católico en 1487. Esta inscripción, presente en el escudo, supone un guiño a la herencia cultural e histórica que ha marcado el carácter de Málaga y de su gente. Precisamente, a las puertas de este 19 de agosto en el que la ciudad conmemora la toma de Málaga por los Reyes Católicos.

Una presentación especial

Alrededor de 100 aficionados estuvieron presentes en una cita en la que también acompañaron José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF; Kike Pérez, director general de la entidad blanquiazul; Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; Juan Rosas, representante de la delegación de Deportes de la Diputación; Carlos García, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía; y Paco Martín Aguilar y Antonio López, consejeros consultivos del club de Martiricos, además de otros representantes.

No se quedaron ahí las sorpresas. En un claro guiño a la Feria de Málaga, no fueron los futbolistas los que presentaron la equipación. Lo hizo el club apostando por el talento local mediante una actuación musical. La cantante Míriam Sáez y el grupo de baile a-pasión-arte se encargaron de enseñar al público los nuevos colores. Además, lo hicieron con la canción 'Verde'. Por si fuera poco, el Málaga CF se encargó de ir dando pistas mediante los abanicos -de y morado- o de los sombreros para combatir las altas temperaturas, también con una franja verde y morada.

Míriam Sáez y el grupo de baile a-pasión-arte presentaron la equipación. / Álex Zea

Un orgullo para los malagueños

A partir de ahí, los futbolistas se convirtieron en los grandes protagonistas. Izan Merino, Javi Montero, Ángel Mateo, María Farfán y Carlos García actuaron como modelos. Todos ellos se mostraron especialmente contentos con recuperar los colores de la ciudad en el equipo más representativo.

Kike Pérez también quiso dirigir un mensaje al público: "Gracias al club por pensar en esta puesta en escena. Agradezco este sitio tan emblemático. La bandera de nuestra ciudad, verde y morado, esperanza y pasión. Lleva el lema 'Tanto Monta', atrás, histórico para la ciudad. Quiero agradecer también el ver a tantos niños y niñas, un día de tanto calor, que estén con rotulador en mano y con tanta alegría por ver a los futbolistas de nuestro club. Ojalá sea un grandísimo año para todos, que lo disfrutemos", concluyó el acto.