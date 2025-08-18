La primera jornada deja al Málaga CF en la 15ª posición

La jornada 1 de LaLiga Hypermotion escribió este lunes su punto final. Resultados holgados, algunas sorpresas y muchos goles han protagonizado el estreno de la Segunda División 2025/26. El Málaga CF firmó el 1-1 frente a la SD Eibar y se queda como 15º.

El Málaga CF, en el vagón del empate

El Málaga CF se sitúa en el vagón de los equipos que salieron empatados de su estreno inaugural. El Huesca y el Leganés, además de la UD Las Palmas y el Andorra también igualaron el marcador en sus respectivos cruces (1-1). Por lo que todos ellos, teniendo en cuenta también al Eibar, han sumado un punto. La tanda la cerró un espectacular Almería-Albacete, que acabó con el marcador en 4-4.

En la zona de arriba se colocan siete equipos después de haber ganado sus correspondientes encuentros: Burgos (primer líder tras el 5-1 contra la Cultural Leonesa), Real Valladolid (3-0 contra el Ceuta), Deportivo de La Coruña (1-3 contra el Granada), Racing de Santander (3-1 frente al Castellón), Sporting de Gijón (2-1 ante el Córdoba), Real Sociedad B (1-0 ante la Real Zaragoza) y Cádiz (1-0 contra el Mirandés).

Real Sociedad B, próximo rival

El Málaga CF jugará este domingo, a partir de las 21.30 horas en La Rosaleda, y mucha atención porque el Sanse ha sido el único de los cuatro recién ascendidos que ganó en la jornada inaugural. Lo hizo ante el Real Zaragoza con un gol de Job Ochieng en el minuto 35. El equipo maño tuvo más oportunidades, pero se marchó en blanco del Reale Arena. Un detalle a tener en cuenta para Sergio Pellicer y su cuerpo técnico antes de recibir a la gran sorpresa de la jornada 1.