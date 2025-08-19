El Ayuntamiento desvela los 14 informes de La Rosaleda y el Mundial 2030

El Ayuntamiento de Málaga ha hecho públicos los diferentes informes y análisis realizados en los últimos meses y años en relación con el proyecto de ampliación y renovación de La Rosaleda, y su posible candidatura mundialista en el 2030.

El coste de los estudios

En total, unos 400.000 euros invertidos, entre los años 2022 y 2025, adjudicados por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Promálaga. En un principio, cómo expone el documento, entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga "se estableció un fondo dotado de 705.000 euros a aportar por las tres instituciones (235.000 cada una) orientados a conocer la viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera de las actuaciones contempladas en el proyecto ‘La Rosaleda 2030".

Finalmente, el proyecto fue abandonado y la renuncia a la candidatura hecha oficial hace apenas unas semanas. Esto causó un gran desconcierto y enfado en gran parte de la afición malaguista, cómo ya vimos reflejado en la sonora pitada que el alcalde, Francisco de la Torre, recibió durante la celebración del Trofeo Costa del Sol.

La suspuesta responsabilidad del club y los aficionados

También se recuerda aquella reunión celebrada el pasado 23 de julio "en la que se abordaron las cuatro opciones planteadas para el futuro estadio de la ciudad (continuar en La Rosaleda, San Cayetano, Universidad y Cerro Coronado) y la necesidad de encargar un análisis multicriterio que contemple además la captación de financiación privada".

El documento recuerda también que las instituciones mantienen la idea "de seguir trabajando para contar con un nuevo estadio a la altura de lo que la ciudad y la provincia de Málaga demandan". Al mismo tiempo, delega responsabilidades al club y sus aficionados: "También se puso de manifiesto la importancia de que se resuelva el procedimiento judicial sobre la propiedad del club para que este tenga un rumbo cierto".

Los 14 estudios y análisis realizados y contratados por el propio Consistorio se pueden consultar en la propia web del Ayuntamiento, y son las siguientes:

Los estudios realizados

Se trata de una serie de documentos previos para la candidatura de Málaga y La Rosaleda para acoger el Mundial de Fútbol 2030, realizados entre 2022 y 2024 por el estudio MORPH . Consta de 3 contrataciones: Reordenación de propuesta arquitectónica de posible ampliación del estadio de La Rosaleda y reordenación del entorno más próximo a la Avda. Luis Buñuel 2, por un importe de 14.278 euros , (23/11/2022); adecuación de propuesta arquitectónica de ampliación del estadio de La Rosaleda a los requerimientos transmitidos por la FIFA para sede del Mundial 2030, por importe de 14.278 euros ( 24/01/2024); y documentación audiovisual de la propuesta arquitectónica de la ampliación del estadio de La Rosaleda, por importe de 14.278 euros (06/02/2024).

Estudio de potencial de desarrollo y alternativas de explotación del estadio de La Rosaleda e instalaciones complementarias, con análisis de potenciales usos complementarios, posibles demandas e ingresos esperados, resultados de gestión y explotación. Por importe de 168.788,95 euros , adjudicado a CBRE (21/09/2024).

, adjudicado a (21/09/2024). Asesoramiento en relación a la financiación pública de la transformación de La Rosaleda a la luz de la normativa UE en materia de ayudas de Estado, por 17.545 euros , a GARRIGUES (27/09/2024).

, a (27/09/2024). Informe de patologías estructurales del estadio de La Rosaleda, con un valor de 15.004 euros, a FHECOR (06/11/2024), destinados a conocer el estado de la estructura actual, cuya remodelación se llevó a cabo entre los años 2000 y 2006.

Otro de los puntos clave en el proyecto de remodelación de La Rosaleda era el traslado temporal de club y afición hasta el Estadio Ciudad de Málaga. En un principio, se realizaría con la implantación de gradas supletorias que asegurarían la entrada de un mínimo de 25.000 malaguistas.

Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga'. / La Opinión

Pero la fecha de ese anunciado traslado (inicio del curso 26/27) se acercaba, y crecía la preocupación por el inexistente movimiento de operarios e infraestructuras en el Estadio de Atletismo, y lo más grave, el silencio de las administraciones.

Finalmente, a principios de este verano, ayuntamiento e instituciones se pronunciaron. Eso sí, confirmando un aforo mucho menor al previamente anunciado, asegurando que sólo unos 12.500 aficionados podrían acceder al Ciudad de Málaga. Unas declaraciones que fueron el principio del fin: