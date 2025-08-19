Horario confirmado para la visita del Málaga CF a Huesca en la jornada 5

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 5 de la Liga Hypermotion 25/26. En ella, el Málaga CF realizará el segundo desplazamiento del año y se enfrentará a la SD Huesca en El Alcoraz el próximo 13 de septiembre a partir de las 18.30 horas. Justo el día en el que se espera que Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich jueguen con España en la Copa Davis de Marbella.

Nuevo horario confirmado para un campeonato que comenzó el pasado fin de semana y en el que el Málaga CF cosechó un empate en casa ante el Eibar para comenzar el curso (1-1)

Partido de reencuentros

En frente tendrá a un Huesca que comenzó su temporada con un empate ante el recién descendido Leganés. El plato fuerte será la visita de Joaquín Muñoz con la que fue su afición hasta la pasada temporada. Su rendimiento allí le valió para regresar a La Rosaleda y ser una de las figuras más ilusionantes.

Joaquín Muñoz, con la camiseta de la SD Huesca. / LaLiga

Antes, el Málaga CF recibirá a la Real Sociedad B este próximo domingo, en el segundo partido consecutivo que el conjunto blanquiazul dispute en La Rosaleda. Ya en la jornada 3, jugará su primer encuentro a domicilio, desplazándose hasta Gran Canaria para enfrentarse a una recién descendida UD Las Palmas, el domingo 31 de agosto, a partir de las 21.30 horas.

Una semana antes de viajar a Huesca, el conjunto boquerón disputará el primer derbi de la temporada, recibiendo al Granada CF en la cuarta jornada, el 5 de septiembre a las 21.00 horas.

Horarios confirmados

Jornada 2: MÁLAGA CF - Real Sociedad B. Domingo 24 de agosto a las 21.30 horas.

Jornada 3: UD Las Palmas - MÁLAGA CF. Domingo 31 de agosto a las 21.30 horas.

Jornada 4: MÁLAGA CF - Granada CF. Sábado 6 de septiembre a las 21.00 horas.

Jornada 5: SD Huesca - MÁLAGA CF. Sábado 13 de septiembre a las 18.30 horas.