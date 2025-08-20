MÁLAGA CF | Renovación de Larrubia, Luismi, lesionados de larga duración...

Kike Pérez compareció ante los medios durante un acto esta misma mañana en la plaza de la Constitución, en plenas celebraciones de la Feria de Málaga. El director general del Málaga CF repasó algunos de los temas de la actualidad del conjunto blanquiazul, cómo el final del mercado de fichajes o la lesión de Luismi Sánchez.

Kike Pérez da por cerrado el mercado de fichajes en el Málaga CF. / La Opinión

Balance del comienzo de temporada

"La verdad que muy satisfechos. Como ya ha comentado Loren en sus comparecencias y el entrenador, creo que ha sido un gran verano. Creo que hemos retenido a los chicos de casa, a nuestra cantera, que es parte esencial de nuestro proyecto. Y las incorporaciones que se han traído, pues la verdad que son fantásticas. Muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho todo el verano".

Luismi y su lesión

"Como hemos estado viendo en estos días, está esperando a ser operado. Está con la cara un poco inflamada. Estamos esperando a que se le baje la inflamación y, si Dios quiere, el viernes que lo operan. Hasta que no le baje la inflamación y los profesionales no vean realmente lo que tiene, pues no sabemos de qué plazos estamos hablando. Siempre digo que lo peor del fútbol para los futbolistas son las lesiones y más de gravedad, como parece que es el caso. Que se recupere lo más pronto posible y esté con nosotros en el equipo".

Luismi, retirado en camilla en el enfrentamiento ante el Eibar. / Gregorio Marrero

Fichas del primer equipo

"El tema de la licencia de primer equipo, creo que a veces se le da más importancia de lo que tiene. Al final son futbolistas a todos los efectos del primer equipo porque al final sí que es verdad que cuando un jugador tiene el dorsal del 26 para adelante, es porque se puede utilizar en un equipo o en otro. Nosotros, ya desde el año pasado, ya visteis que los jugadores que jugaron con esos dorsales eran futbolistas a efectos de todo del primer equipo. O sea que Rafa es un jugador de la primera plantilla a todos los efectos, lleve el 8 o lleve el 37".

Renovación de Larrubia

"Bueno, efectivamente, quiere quedarse. Nosotros queremos que se quede muchos años con nosotros, y va por muy buen camino, pero bueno, ya veremos las próximas semanas".

Confianza en la plantilla actual

"Nosotros tenemos confianza máxima en la continuidad del equipo y en que los chicos que hemos traído. Es lo que queríamos y confiar en ellos con la mayor ambición del mundo y siendo realistas cada semana".

Lesionados de larga duración

"Efectivamente, nosotros esperamos contar con ellos durante el año. Entonces, para contar con ellos tienen que estar inscritos, tanto si los queremos contar durante el año o como si en algún caso quisiéramos cederlo. Y luego está el primer punto, que al final son de los nuestros, es gente de la casa y entonces hay que portarse como un gran club que somos".

Renovaciones de la plantilla

"Claro, nuestra hoja de ruta como bien sabéis es la gente de la casa, nuestra cantera, los nuestros. Los que van a terminar pronto contrato se intenta renovar porque son nuestros principales activos y son los con los que queremos crecer y estén durante muchos años con nosotros, para llevarnos lo más lejos posible".