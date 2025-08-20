El Málaga CF marca un nuevo récord de abonados: 26.600

El malaguismo vive un momento muy dulce. ¿El mejor de su historia? Por segundo año consecutivo, el Málaga CF ha agotado todas sus localidades de abonos disponibles para la temporada, demostrando que, a pesar del delicado momento deportivo e institucional que el club ha atravesado los últimos años, su afición sigue siendo de Primera División.

Esta misma mañana, el director general de la entidad, Kike Pérez, confirmó que el número de abonados ha superado al del pasado verano: "Nosotros este año vamos a tener 26.600 abonados, en el día de hoy ya hemos terminado de llamar a todos", confirmaba para batir un nuevo récord en la historia blanquiazul.

26.600 abonados

Así que la afición protagoniza ya una cifra que supera a los 26.550 abonados de la pasada campaña. Ya entonces era espectacular, ahora... Si el Málaga CF pudiese darle hueco a todos, superarían los asientos que tiene La Rosaleda como capacidad. Entonces, se creó una lista de espera para todos aquellos malaguistas que no pudieron hacerse con su carnet y ahora han tenido preferencia en las poquísimas altas de esta temporada.

En torno a 1.350 nuevos malaguistas disfrutarán de su abono de temporada, que se suman a los 25.200 que renovaron su localidad. Unos datos que confirman que el estadio de Martiricos volverá a rugir este año con más fuerza que nunca. De hecho, el feudo malaguista fue el segundo estadio de Segunda División con más afluencia de público en la primera jornada de la Liga Hypermotion 25/26, solo superado el lunes por El Molinón.

La ilusión del malaguismo

Kike Pérez mostraba su entusiasmo al contar al superar el récord de abonados de la pasada temporada: "A los miembros de la lista de espera que no pudimos llamar la semana pasada, esta semana se les ha detraído el porcentaje correspondiente del partido del Eibar. La verdad que muy satisfechos con este nuevo récord de abonados, con la mayor responsabilidad y con la mayor ilusión".

Aficionados malaguistas en las gradas de La Rosaleda. / GREGORIO MARRERO

Ya se vivió un grandísimo ambiente en el primer partido de la temporada, con un corteo de aficionados malaguistas que recorrieron el centro de la ciudad hasta el estadio de La Rosaleda. Este domingo, ante la Real Sociedad, hay una oportunidad de cerrar la Feria por todo lo alto.

El Torneo Costa del Sol ante el Real Betis fue un preludio de lo que se puede esperar durante este curso y la atmósfera vivida en el encuentro ante el Eibar fue la confirmación de que este año Martiricos volverá a ser una caldera y uno de los campos más complicados para los rivales de la Segunda División.