Luismi, operado con éxito de su lesión facial

Luismi ha pasado ya por el quirófano para tratar las lesiones faciales provocadas tras el choque fortuito con su compañero Javi Montero, durante la disputa del Málaga-Eibar del pasado sábado. El gaditano reposa ya en dependencias hospitalarias y su pronóstico de recuperación es aún desconocido, aunque se estima que podría estar varios meses de baja.

Operación exitosa

El centrocampista ha sido intervenido durante la mañana del jueves, y se recupera ya bajo la supervisión de los servicios médicos del club. El Málaga CF ha emitido un comunicado al respecto:

«Luismi Sánchez ha sido intervenido en el día de hoy. La cirugía maxilofacial ha concluido satisfactoriamente. El jugador se encuentra de reposo. En los próximos días se le realizarán más pruebas y, si todo evoluciona favorablemente, se le dará el alta domiciliaria», exponía el comunicado, que no incluía ningún tipo de información acerca de sus plazos de recuperación.

Luismi, en una pugna por el balón con Isco Alarcón. / Jorge Zapata (EFE)

El propio Kike Pérez, que atendió a los medios de comunicación el miércoles en plena Feria de Día, comentaba la situación del jugador blanquiazul: "Hasta que no le baje la inflamación y los profesionales no vean realmente lo que tiene, pues no sabemos de qué plazos estamos hablando. Siempre digo que lo peor del fútbol para los futbolistas son las lesiones y más de gravedad, como parece que es el caso. Que se recupere lo más pronto posible y esté con nosotros en el equipo", decía el director general de la entidad.

Baja sensible en el Málaga CF

Luismi deja un hueco importante en el centro del campo del Málaga CF, que deberá reconstruirse a partir de los jugadores de la plantilla actual. Así lo confirmó Kike Pérez: "En principio damos por cerrado el mercado. Salvo que pasara algo, algún contrato de patrocinio o algo que pudiera aumentar ese límite salarial. Confiamos en la plantilla que se ha confeccionado", sentenciaba.

Sergio Pellicer tiene ahora la tarea de remodelar una zona media del campo que se queda huérfana de uno de los mejores jugadores el conjunto blanquiazul, y confiar en que jugadores cómo Izan Merino puedan coger el testigo a los mandos del centro del campo. Una tarea difícil, pero necesaria, si el Málaga CF quiere seguir mostrando el buen nivel de juego visto hasta ahora.