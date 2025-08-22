El buen balance del Málaga CF en la Liga de los filiales

El Málaga CF recibe este domingo la visita del único filial que formará parte de la Liga Hypermotion 25/26, la Real Sociedad B. El Sanse visita Málaga tres años después, desde aquella temporada 21/22, la última de filial txuri-urdin en el fútbol profesional.

El debate de los equipos "B"

La presencia de filiales en las competiciones domésticas en España ha sido tema de amplio debate, especialmente en los últimos años. A día de hoy, los equipos de cantera conforman el 20% de los clubes de Primera Federación, con 8 filiales entre sus 40 equipos.

Su presencia en las categorías más altas del fútbol nacional ha provocado que el Málaga CF haya tenido que enfrentarse a varios de ellos durante los últimos años, desde el descenso a Segunda División del año 2018, con unos resultados bastante positivos para el conjunto blanquiazul.

El historial malaguista

Desde la temporada 2018/19, el Málaga CF se ha enfrentado a dos equipos «B» en las 6 temporadas que ha disputado en la categoría de plata durante este período. El primero, el rival de este domingo. Málaga CF y Sanse compartieron categoría la temporada 21/22. En dicho curso, ambos conjuntos vencieron en una ocasión, cada uno de ellos en cruce en el que tenían la condición de local.

El segundo de esos equipos es el Villarreal B, con un balance de una victoria y un empate durante la temporada 22/23, año en el que el Málaga CF acabo descendiendo a la Primera Federación.

El paso por la 1ªRFEF

Fue en la categoría de bronce dónde el club de Martiricos tuvo que medirse de forma más habitual a este tipo de conjuntos. Durante la campaña 23/24, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño y Recreativo Granada fueron rivales del conjunto blanquiazul en su breve paso por la 1ªRFEF.

El balance ante estos equipos fue bastante positivo. En los seis partidos disputados ante estos tres conjuntos, el Málaga CF logró cinco victorias y un sólo empate, cosechado en La Rosaleda, ante el filial merengue, entrenado en aquel momento por Raúl González Blanco.

5.000 malaguistas abarrotaron las gradas del Nuevo Los Cármenes en el Recreativo Granada - Málaga CF de la 23/24. / Agencia LOF

Fue precisamente en la visita a una de estas canteras, el Recreativo Granada, cuando vimos una de las imágenes más recordadas por el malaguismo de aquella temporada 23/24. 5.000 malaguistas abarrotaron las gradas en un Estadio Nuevo Los Cármenes que acogió el encuentro entre la cantera nazarí y el equipo malagueño, en un año que acabaría siendo histórico.

Balance muy positivo

En resumidas cuentas, al Málaga CF no se le da mal enfrentarse a las canteras de los grandes clubes de Primera División, con un balance en las últimas siete temporadas de siete victorias, dos empates y una derrota en diez partidos.

Unos números que permiten ser optimistas de cara al encuentro del próximo domingo. Eso sí, la Real Sociedad B llega a La Rosaleda después de vencer a todo un Real Zaragoza (1-0), en un partido en el que demostraron que, además de ser un equipo que busca ser protagonista con el balón, también sabe ser muy disciplinado en tareas defensivas.

Un encuentro complejo pero en el que los jugadores de Sergio Pellicer contarán con el apoyo de La Rosaleda, y un malaguismo que se volcará un día más con su equipo, para despedir la Feria por todo lo alto.