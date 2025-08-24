Un gol antológico de Rafa da los tres puntos a un Málaga CF gris (1-0)

El Málaga CF sigue sin ofrecer las buenas sensaciones de la pretemporada. Tampoco en un duelo ate la Real Sociedad B en el que fue de más a menos y en el que todo parecía indicar que el 0-0 no se movería del electrónico. Sin embargo, una chilena antológica de Rafa Rodríguez, que apenas llevaba unos minutos sobre el campo, le dio prácticamente al final la primera victoria de la temporada a su equipo, que a pesar de los tres puntos ofreció una imagen pobre.

Sergio Pellicer apenas realizó cambios con respecto al primer once de la temporada y salió al campo con las novedades respecto al partido del Eibar de Dani Lorenzo y Joaquín Muñoz, que sustituyeron a Julen Lobete y al lesionado Luismi. Volvió a confiar en la pareja Montero-Pastor en el eje de la zaga, y Víctor García volvió a ganarle la partida a Dani Sánchez en el carril izquierdo.

El primer acercamiento lo tuvo el Málaga CF. Una recuperación en medio campo acabó en los pies de Joaquín Muñoz, que tras una gran jugada individual cargó el disparo con su pierna diestra, pero apareció providencial un defensa donostiarra para tapar el lanzamiento. La acción defensiva fue revisada por el VAR, pero la acción quedó en nada.

De más a menos

Volvería a ser protagonista Joaquín en la siguiente jugada de peligro, como en toda la primera parte, con un disparo que tocó el larguero de la portería de Fraga. Impuso un ritmo altísimo el conjunto local en el comienzo, pero la Real Sociedad B creció con el paso de los minutos. Un error de Montero casi supone el 0-1 en el marcador, pero Ocheng falló en el mano a mano con Alfonso.

El Málaga CF se enfrenta al Real Sociedad B en el Estadio de la Rosaleda / Gregorio Marrero

De más a menos un Málaga CF que aun así tuvo ocasiones en la recta final de la primera mitad. La Rosaleda protestó un posible penalti sobre Adrián Niño al filo del descanso pero, de nuevo, ni Alonso de Ena sobre el campo ni Oliver de la Fuente en el VAR vieron infracción en la jugada, y el encuentro llegó al descanso sin goles.

Partido apático

Chupete fue la única novedad tras el descanso, que saltó al campo sustituyendo a Dani Lorenzo. Volvió de vestuarios muy espeso el Málaga, inmóvil y previsible con balón. La apatía en el juego del equipo llegó a desatar sonoros pitos de los 25.075 malaguistas que presenciaban el cruce en las gradas de La Rosaleda. Nada que ver con la pretemporada.

El Málaga CF se enfrenta al Real Sociedad B en el Estadio de la Rosaleda / Gregorio Marrero

Entró Lobete al campo sustituyendo a Adrián Niño, que no cuajó un buen partido. Movió más el banquillo Pellicer, con la entrada de Ochoa y Juanpe por Joaquín Muñoz e Izan. Un Izan seguido de cerca por Paco Gallardo, seleccionador sub-20, que estuvo presente en el palco de La Rosaleda, y que podría contar con el malagueño para el Mundial del próximo mes. Unos cambios que buscaron lavar la cara de un centro del campo que ya acusa la baja de Luismi.

La Academia al rescate

El 0-0 parecía inamovible en el marcador. El Málaga llegaba al área con más corazón que cabeza, y el Sanse apenas inquietó la portería de Alfonso Herrero. El ritmo era pobre, ausente. Pero, cuando apenas restaban unos minutos, un saque de esquina fue rechazado en el área pequeña. El balón quedó suelto y fue Rafa Rodríguez quién remachó el balón a la red con una chilena fantástica.

Éxtasis en la grada y alivio general, también en el banquillo de Sergio Pellicer, después de amarrar tres puntos que permiten viajar a Las Palmas con la confianza de haber logrado 4/6 puntos en La Rosaleda. Victoria, pero mucho que mejorar. Al menos, se salda en positivo este primer doblete en el estadio de Martiricos.