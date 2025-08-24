Málaga CF-Real Sociedad B: La Rosaleda quiere la primera

Después del regreso del verde y morado a la segunda equipación, de la grave lesión de Luismi, de un límite salarial agotado que impide buscarle de forma natural un sustituto y de la confirmación de una campaña de abonos histórica... ¡al fin llega el fútbol! Ha sido una semana muy frenética, con la vista puesta en un mercado de fichajes complejo, pero la realidad devuelve foco al césped. El Málaga CF quiere la primera victoria de la temporada contra la Real Sociedad B (21.30 horas/LaLiga TV).

Ese es el reto más importante para cerrar el primer doblete del curso oficial en La Rosaleda. Después del empate contra la SD Eibar (1-1), el termómetro de la ilusión parece haber bajado algunos grados, pero esto no deja de ser una carrera de fondo y este equipo promete hacer disfrutar.

Dani Lorenzo controla el balón en el partido ante la SD Eibar. / Gregorio Marrero

Reinventar sin Luismi

Sin embargo, es imposible no pensar en Luismi por todas las preguntas abiertas que ha dejado su grave lesión. Es difícil sustituir a un jugador imprescindible, mucho más si su ausencia dejó el pasado curso un balance de 1 victoria en 12 encuentros de LaLiga Hypermotion, porque no se esperan muchos más cambios con respecto al estreno. Habrá que ver si el elegido es Izan Merino, Carlos Dotor, Juanpe o Dani Lorenzo, o si bien la apuesta viene por Álex Pastor o Einar Galilea como pivote.

A partir de ahí, podrían darse dos cambios más. Uno de ellos pasa por la titularidad de Joaquín Muñoz y así colocar a Julen Lobete al lado de Adrián Niño. El otro puede ser poner de inicio a Dani Sánchez por Víctor García. Es un puesto que apunta a alternar durante toda la temporada, también según las características del rival. Alfonso Herrero, Carlos Puga, Álex Pastor, Javi Montero, David Larrubia y Adrián Niño parecen intocables por el momento. Eneko Jauregi, Haitam, Ramón y Moussa completan el parte de bajas.

Un rival con peligro

Habrá que tener todas las alarmas encendidas porque es uno de esos partidos ‘trampa’. La Real Sociedad B es uno de los cuatro recién ascendidos, que además ha optado por mantener al bloque que viene de Primera RFEF casi al completo, pero la realidad es que ya tienen tres puntos muy valiosos en su casillero después de ganarle en la primera jornada al Real Zaragoza (1-0).

Jon Ansotegi podría sumar para buscar la primera victoria en La Rosaleda al lateral izquierdo Jon Balda, el extremo Álex Marchal y el delantero Sydney Osazuwa. El que no llega para pisar Martiricos es el lateral derecho Iñaki Rupérez.

Pasado común

Además, será un partido muy especial para algunos de los malaguistas. Eneko Jauregi, que apunta a volver la próxima semana tras un mes lesionado, Jokin Gabilondo y Julen Lobete se formaron en las categorías inferiores de la Real. También lo será para Loren Juarros después de haber dedicado gran parte de su carrera al club txuri-urdin como jugador, entrenador ayudante, secretario técnico y director deportivo.

El lateral derecho estuvo en la derrota de la temporada 2021/22 con el Sanse. Ojalá ellos y el resto de sus compañeros puedan celebrar este domingo la primera victoria del curso y de La Rosaleda.