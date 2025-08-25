Así queda el Málaga CF en la clasificación tras la segunda jornada

La segunda jornada de LaLiga Hypermotion escribió este lunes su punto final, el penúltimo antes del cierre del mercado de fichajes. El Málaga CF y Rafa Rodríguez han sido algunos de los protagonistas después de una chilena antológica que firmó la victoria frente a la Real Sociedad B, dejando así al conjunto blanquiazul en la 12ª plaza con cuatro puntos.

Clasificación

La clasificación pone de manifiesto que el conjunto de Martiricos se encuentra en la zona media, pero lo cierto es que bien podría ser 4º, si no fuera por el +1 en la diferencia de goles, porque hasta nueve equipos han sumado un triunfo y un empate: Burgos, Eibar, Andorra, Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Almería, Cádiz, Huesca y el propio Málaga. Casi la mitad de los equipos de la competición. En un vagón inferior se quedan Real Sociedad B, Leganés y Albacete.

Solo tres rivales permanecen inmaculados. Uno de ellos es el Valladolid, vigente líder y único de los recién descendidos, después de superar al Ceuta (3-0) y al Castellón (0-1). El Racing superó al Castellón (3-1) y remontó este lunes al Albacete por medio de Asier Villalibre (2-3). El otro es el Sporting de Gijón del exblanquiazul Rubén Yáñez, invicto gracias a las victorias contra el Córdoba (2-1) y el Ceuta (0-1).

Además, un total de siete equipos no han conseguido puntuar en estas dos jornadas: Mirandés, Castellón, Córdoba, Real Zaragoza, Ceuta, Cultural Leonesa y Granada. Especialmente preocupante es el caso de los nazaríes, próxima rival del Málaga CF en La Rosaleda, provocando un estado de crisis absoluto entre la afición y el club. Tampoco encuentra respuestas, a falta de un par de movimientos en el mercado, el conjunto maño.

Próximo rival

El equipo de Sergio Pellicer volverá el próximo domingo -19.30 horas, horario peninsular- al Estadio de Gran Canaria de la UD Las Palmas. Será el primer encuentro de la temporada lejos de Martiricos y ambos equipos llegarán después de haber ganado. El equipo de Luis García se impuso este lunes al Córdoba por 1-3.