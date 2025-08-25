Rafa Rodríguez: 62 minutos, 3 goles y puntos importantes para el Málaga CF

Hay un nombre que ocupa la actualidad del Málaga CF por encima Josué Dorrio y esa incorporación que ultima el club de Martiricos en el tramo final del mercado de fichajes. Es Rafa Rodríguez, el hombre del día en la esfera blanquiazul después de brindarle al equipo este domingo el primer triunfo de la temporada con una espectacular chilena ante la Real Sociedad B en los minutos decisivos.

Existe un debate entre los aficionados sobre si el sevillano emuló otro gol histórico como fue el de Julio Baptista en 2011 frente al Getafe. Hay una cuestión clara y es que ambos sirvieron para darle la victoria al Málaga CF y otra, de la que bien puede presumir Sergio Pellicer por su confianza, es el impacto que tiene el canterano cuando salta al césped: 62 minutos desde su 'redebut' con el primer equipo en marzo de 2025 contra el Oviedo -su debut fue en 2023 contra el Ibiza antes del descenso-, ha marcado 3 goles y han servido para sumar la friolera de 5 puntos -de forma directa o indirecta-.

Goles de valor oro

La dirección deportiva renovó a Rafa Rodríguez el pasado mes de junio, a todos los efectos como jugador del primer equipo, y su arranque no ha podido ser mejor. Salió en el descuento en la primera jornada contra el Eibar y el técnico castellonense volvió a sacarlo al césped ante el Sanse. Tuvo 7 minutos y le dio tiempo a levantar a La Rosaleda con un espectacular gol de chilena que sirvió para salvar una noche muy mejorable.

No es la primera vez que el canterano ocupa titulares, ya lo hizo la temporada pasada. Pellicer apostó por él en un momento de malos resultados, cuando tocaba desplazarse para jugar contra el Eibar. Entonces, con 29 minutos en Ipurúa, llegó a poner por delante al conjunto blanquiazul con un derechazo desde la frontal. Además marcó el 1-2 frente al Burgos, también casi en el primer balón que tocó, para facilitar el camino hacia el empate final que firmó Julen Lobete.

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de Rafa. / Gregorio Marrero

El suplente de más impacto

Ahora, al menos en estas dos primeras jornadas, ha sido un fijo para el cuerpo técnico a la hora de buscar revulsivos. Hacerse con la titularidad sí que parece algo más complicado porque ocupa una demarcación en la que también están Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa o el propio Lobete, siendo centrocampistas a los que les gusta moverse en una fase ofensiva adelanta.

Los resultados son los que son y el impacto de Rafa Rodríguez no puede ser más directo para el equipo. Por el momento, la primera victoria de la temporada lleva su nombre. Apunta a ser un gol recordado por la afición después de levantar de su asiento a las 25.075 personas que aguantaron, incluso un instante de lluvia, para celebrar esos cuatro puntos que ocupan el casillero blanquiazul.