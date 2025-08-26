Juanpe, recurso emergente para la medular

Es el gran dilema en las últimas jornadas en el seno del Málaga CF. El centro del campo sufrió una dura pérdida con la lesión de larga duración de Luismi, que pasará varios meses en el dique seco. La opción de acometer algún fichaje que responda a su ausencia parecía casi descartada, aunque la llegada de Josué Dorrio abre la veda a un último esfuerzo del club para reforzar la medular.

Alternativas en la plantilla

Mientras el trabajo en las oficinas continúa, la solución a los problemas del debilitado centro del campo podrían estar más cerca de lo que se pensaba. Por un lado, los minutos de Rafa Rodríguez invitan a ser optimistas en cuánto al impacto futuro del sevillano en el primer equipo. Además, Juanpe realizó uno de sus mejores partidos desde que viste la elástica blanquiazul en los apenas veinte minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Sergio Pellicer tendrá que recomponer un mediocampo mermado por las lesiones. / Gregorio Marrero

El rendimiento del centrocampista jerezano no pasó desapercibido, tampoco para su entrenador, Sergio Pellicer: "No estábamos en la asociación, había que mirar hacia delante, encontrar la segunda línea y Juanpe tiene calidad, tiene la pausa para encontrar los espacios. Son cosas que trabajamos con él. Tiene una oportunidad no para ser titular, pero sí para ser parte del día a día", comentaba el entrenador de Nules, que abre la puerta a que Juanpe tenga más protagonismo en las próximas semanas.

La opción Juanpe

La situación del ex del CD Lugo ha sido compleja desde su llegada en el verano de 2023. Disputó 29 partidos aquella temporada, entre Primera Federación y Copa del Rey, participando en el regreso del Málaga CF a Segunda División. Durante la pasada campaña, su papel fue más testimonial, con un protagonismo limitado a las ausencias de los jugadores más habituales.

El técnico comentó también el papel del jerezano en la entrevista que ofreció a 101TV: "Creo que Juanpe no ha tenido fortuna. Hay que olvidarse de las dos primeras temporadas. Tomo las decisiones de lo que veo en el día a día. He hablado con él, nunca le garantizo al jugador que vaya a jugar, quiero que me genere dudas durante la semana de cara al partido. En ese aspecto, sé que Juanpe me lo puede dar", sentenciaba Pellicer.

Las ausencias en esa parte del campo se han convertido en oportunidades para jugadores menos habituales. Y que, incluso, estuvieron en la rampa de salida durante este mismo verano. Fichar o confiar en la plantilla actual. Futbolistas como Juanpe podrían ser la respuesta a la compleja disyuntiva que atraviesa la dirección deportiva del club de Martiricos.