El fichaje del centrocampista centra todos los esfuerzos

El mercado del Málaga CF sigue activo a a falta de una semana para que se dé por finalizada la ventana de fichajes de este verano. En el día de ayer, la opción de la llegada de Josué Dorrio abría de nuevo las especulaciones de nuevos movimientos del club blanquiazul, a pesar de la supuesta negativa de la entidad a realizar incorporaciones que el propio Kike Pérez expresó ante la prensa.

La llegada de un extremo como Dorrio podría traducirse en la imposibilidad de reforzar el dentro del campo, debilitado tras la lesión de larga duración de Luismi Rodríguez.

Un mercado "casi" cerrado

Kike Pérez, director general del Málaga CF, daba como cerrado el mercado veraniego del Málaga CF hace unos días: "En principio damos por cerrado el mercado. Salvo que pasara algo, algún contrato de patrocinio o algo que pudiera aumentar ese límite salarial. Los objetivos los logra el equipo. Nosotros confiamos en la plantilla que se ha confeccionado. Ha pasado esta fatalidad con Luismi, pero tenemos que confiar en lo que tenemos y mirar hacia delante", comentaba tajante el directivo.

Unas declaraciones que no casan con el aparente fichaje de Dorrio, que podría venir dado de un esfuerzo por parte del club de complementar la plantilla, a pesar de las limitaciones económicas. Ahora, con los extremos cubiertos, el club trabaja en dar llegada a un mediocentro que pueda suplir la sensible baja de Luismi. Eso sí, no está siendo tarea fácil.

Josué Dorrio llegaría libre al Málaga CF tras el descenso del Racing de Ferrol. / LaLiga

Un extremo, ¿Y un centrocampista?

Las limitaciones salariales del club parecían ser el principal impedimento para reforzar al equipo en este final de mercado. Por otro lado, las opciones disponibles a estas altura de verano no son tan variadas cómo en el comienzo de la pretemporada, por lo que el fichaje de un nuevo mediocampista se antoja complejo.

Aun así, parece que el Málaga CF está realizando un esfuerzo por complementar una plantilla que ha mostrado un nivel muy prometedor en este comienzo de curso, con una pretemporada casi perfecta y habiendo sumado cuatro puntos de seis posibles en el arranque de la Liga Hypermotion.

Jugadores del Málaga CF celebrando el gol de la victoria ante la Real Sociedad B. / Gregorio Marrero

Un esfuerzo que el propio técnico, Sergio Pellicer, pedía en los últimos días: "Hay que ir a lo primero que nos pueda aparecer, el mercado es muy complicado. Espero que se haga ese esfuerzo. La dirección deportiva está trabajando y espero que el club vaya a hacer un esfuerzo, lo percibo", admitía el de Nules en el programa Área Malaguista de 101TV el pasado lunes.

La posible ausencia de Izan

A la desafortunada lesión de Luismi Rodríguez, se suma la más que posible ausencia de Izan Merino. El joven canterano se ha convertido en un habitual en los onces de Sergio Pellicer, y todo indicaba que cogería el testigo de Luismi como mariscal del centro del campo.

Pero la más que posible presencia del malagueño en la lista del combinado nacional sub-20 para la cita mundialista del próximo mes podría apartarlo de la dinámica del primer equipo durante un tiempo. Paco Gallardo, seleccionador sub-20, estuvo presente en el encuentro entre el Málaga CF y la Real Sociedad B para seguir de cerca el rendimiento de Izan, que ya participó el pasado verano en el europeo sub-19 en el que fue subcampeón, siendo además el capitán de la "rojita".

Izan Merino, en un partido de esta temporada con el Málaga CF. / Málaga CF

El campeonato del mundo se disputará en Chile del 27 de septiembre al 20 de octubre. De ser convocado, y en caso de que España llegue a la final del torneo, Izan podría perderse hasta siete partidos con el Málaga CF. Una larga ausencia, que dejaría al conjunto blanquiazul sin sus dos pivotes titulares durante más de un mes de competición.

Importante dilema al que se enfrentan las oficinas de Martiricos en este final de mercado, marcada por la necesidad de suplir las bajas en la medular.