A la venta las entradas para el Málaga CF-Granada de la jornada 4

El Málaga CF ya prepara el primer derbi andaluz del año en el que recibirán al Granada. Un derbi siempre es especial, así lo sabe el club de Martiricos, que ya ha comenzado la venta de entradas para un encuentro en el que se espera un gran ambiente. Se disputará el próximo 6 de septiembre a partir de las 21.00 horas en el estadio de La Rosaleda, una semana después de que el conjunto blanquiazul se enfrente a la UD Las Palmas en el primer desplazamiento.

Primer derbi andaluz

Boquerones y nazaríes disputarán el primer derbi andaluz de la presente campaña 25/26. Será el primero de los ocho para los de Sergio Pellicer, que recibirán en esta primera vuelta a Granada, Cádiz, Córdoba y Almería. Se espera una gran afluencia de público para el encuentro, que probablemente cuelgue el cartel de no hay billetes y alcance la cifra de espectadores más alta hasta el momento.

Imagen de la Grada de Animación el encuentro del pasado domingo ante la Real Sociedad B. / Gregorio Marrero

Al gran atractivo que suele suponer un derbi, hay que sumarle el desplazamiento de la afición visitante, que con toda seguridad será muy numeroso debido a la cercanía entre ambas ciudades. Un gran ambiente de fútbol que como novedad se podrá vivir en abierto en la televisión autonómica andaluza, Canal Sur.

El Granada, en horas bajas

El conjunto rojiblanco está teniendo un comienzo difícil en la competición doméstica. Ahora mismo, se encuentra en la última posición de la clasificación, con 0 puntos de 6 posibles, un gol a favor y seis en contra, siendo uno de los siete equipos que aún no ha conseguido sumar en estas dos primeras jornadas. Así que el conjunto de Pacheta deberá llegar con exigencias de puntuar cuanto antes.

El Málaga CF se enfrentó al Granada CF en La Rosaleda en la jornada 38 de la Liga Hypermotion 2024/2025. / "GREGORIO MARRERO " / LMA

La pasada temporada, en el encuentro que el Málaga CF disputó como local, los de Sergio Pellicer vencieron por 1-0. Una victoria que prácticamente supuso certificar la permanencia en la Liga Hypermotion.

Entradas ya a la venta

El club ya ha abierto la venta de entradas anticipada para los abonados malaguistas y a los aficionados blanquiazules inscritos en la lista de espera. Cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de seis localidades. Más tarde, a partir del lunes 1 de septiembre, se abrirá la venta al público en general, tanto en la web oficial del Málaga CF como en las taquillas de La Rosaleda.

El club así lo ha comunicado en un anuncio oficial, en el que también insta a los aficionados malaguistas a hacerse desde ya con sus entradas para uno de los partidos más especiales del año.