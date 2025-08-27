La rodilla de Álex Pastor enciende las alarmas en el Málaga CF

El Málaga CF y Sergio Pellicer regresaron este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido contra la UD Las Palmas (domingo, 19.30 horas, horario peninsular) y no lo pudieron hacer con peores noticias. La rodilla de Álex Pastor ha encendido todas las alarmas después de que el futbolista tuviera que abandonar las instalaciones de La Rosaleda en muletas.

Álex Pastor

El central blanquiazul, fijo en los planes del castellonense hasta el momento junto a Javi Montero, ha hecho temer lo peor. En un principio, se marchó del entrenamiento con problemas en la rodilla antes de terminar la sesión, pero las imágenes del central en muletas han puesto patas arriba a la dirección deportiva y el cuerpo técnico en un final de mercado de fichajes agónico.

Por el momento, Pastor ya se ha sometido a la prueba del cajón donde se estudia la estabilidad del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado superior. Los resultados ni aseguran ni descartan nada, pero lo que sí es seguro es que todos los planes que afrontaba Loren Juarros hasta el 1 de septiembre han quedado detenidos a la espera de los resultados médicos definitivos.

Haitam está de vuelta

Aunque también hubo lugar a grandes noticias. Haitam regresó al césped con el resto de sus compañeros para participar, muchos meses después, en una sesión de trabajo. Por el momento, se trata de un trabajo de forma parcial y progresiva después de haberse machacado durante todo el verano. Pellicer ya aseguró que el extremo podría tratarse del mejor fichaje y la cuenta atrás parece iniciarse antes de verlo competir. Además, Eneko Jauregi volvió a participar, dejando atrás su lesión.

Haitam volvió a los entrenamientos este miércoles. / Málaga CF

Luismi empieza ahora un largo período de repaso, ya en casa, después de afrontar la operación por las fracturas maxilofaciales que le dejó un fuerte golpe en el Málaga CF-SD Eibar. Los que tampoco estuvieron sobre el césped del Anexo fueron Moussa y Ramón, cuyas recuperaciones de las roturas de ligamento cruzado apuntan a ser bastante más largas.

Así que Pellicer comienza a recuperar piezas poco a poco. Ahora cruza los dedos para que lo de Álex Pastor sea lo menos posible porque el Málaga CF no se puede permitir perder otra pieza imprescindible a menos de una semana para que el mercado de fichajes llegue a su fin.