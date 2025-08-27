Carlos Puga: "Pellicer quiere al Málaga CF como nadie"

Carlos Puga atendió a los medios en la semana en la que el Málaga CF afronta el primer desplazamiento del año. El conjunto de Martiricos se desplazará hasta la isla de Gran Canaria para enfrentarse a la UD Las Palmas, equipo recién descendido y, como el propio futbolista indicó, "uno de los tres principales candidatos a ascender". No quiso acontecimientos sobre Álex Pastor, que se retiró en muletas de La Rosaleda con alarmas encendidas ante una grave lesión de rodilla.

El partido con la UD Las Palmas

"Afrontarlo de la mejor manera posible, a intentar coger los tres puntos. Las Palmas es un equipo recién descendido, tiene muy buenos jugadores. Si estamos bien a nivel de intensidad y compromiso, como hemos estado estos dos partidos, no creo que se lo vayamos a poner fácil. Nos enfrentamos a uno de los equipos que tienen más posibilidad de ascender, a competir e intentar sacar lo mejor de allí".

Valoración del comienzo de la temporada

"Muy bien, sobre todo este último partido. Cogiendo la forma para lo que viene y contento por empezar jugando y dar una buena versión de mí".

Rotaciones

"Al final, eso depende de quien esté mejor jugando y entrenando, pero en una liga de 42 jornadas va a haber rotaciones y minutos para todos".

El posible fichaje de un extremo

"Cualquier jugador que venga es una competencia buena para todos, nos mejora el rendimiento a cada uno. Es bueno para el club".

Objetivos para el nuevo curso

"Al final, creo que el objetivo es mejorar lo de la temporada pasada. Ahora mismo, el primer objetivo que creo que nos tenemos que marcar es llegar a los 50 puntos y una vez que lo consigamos podremos mirar si podemos meternos en el play off o si tenemos que mirar más hacia abajo".

Rendimiento del equipo

"Creo que la Real Sociedad B en la segunda parte no llegó, Alfonso no paró ningún balón. Estamos haciendo una buena presión, somos uno de los equipos con más posesión en el último tercio. Que entre la pelota es más complicado, pero creo que en cuanto cojamos ese aspecto de cara gol no tendremos problema en hacer algún partido de 2-0 o 3-0. La verdad que estamos intentando tener más el balón y someter a los rivales en tres cuartos de campo. A mí me viene bien, creo que soy mejor en el aspecto ofensivo que en el defensivo. El míster lo que pide es que intentemos presionar alto y provoquemos errores del rival".

La opción de jugar de extremo

"Me gustaría, pero viendo a quién tengo delante no tanto. Si tengo que jugar arriba, lo haría si me lo pide el míster, he jugado de extremo y carrilero a lo largo de mi carrera y no me desagrada. Yo jugaría encantado en cualquier posición".

Carlos Puga, en la sala de prensa de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La orientación del juego

"Si te fijas, los mediocentros son diestros y suelen girar hacia la derecha. Quizá por eso jugamos más por esa banda, pero Víctor, Joaquín, Lobete… también han estado muy bien. Creo que jugamos para ambos lados, pero al tener a todos los mediocentros diestros el juego se orienta hacia la derecha".

Lesión de Pastor

"No sabemos nada, hasta mañana que se hagan las pruebas. Vamos a esperar y ver qué tiene".

Declaraciones de Pellicer

"En el año y medio que llevo aquí, me parece una persona que quiere al Málaga CF como nadie, vive cada día con una intensidad increíble. Me parece bien que sea una persona que vaya de frente y no se esconda, y si es su última temporada lo sabremos a final de año, y sino, ojalá siga aquí muchos años más".