Álex Pastor sufre una triada de rodilla y dice adiós a la temporada

El Málaga CF ha confirmado los peores presagios en torno a la lesión de Álex Pastor. El central catalán se retiró lesionado del entrenamiento del pasado miércoles con molestias en la rodilla y abandonó las instalaciones de La Rosaleda en muletas. Las pruebas médicas han determinado que sufre una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial de su pierna derecha.

El tiempo de baja dependerá de su evolución ronda el año, por lo que el club blanquiazul ha perdido a su central titular para todo lo que resta de curso... cuando apenas se afronta jornada 2. El jugador deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, comenzando desde ya un largo proceso de recuperación.

El fichaje de un posible sustituto

La lesión de Pastor, que supera los 4 meses de baja, abre la posibilidad al Málaga CF de realizar un fichaje para el centro de la zaga. Con el ex del Andorra lesionado, la primera plantilla cuenta únicamente con Einar, Murillo y Montero como centrales, teniendo la posibilidad Izan Merino de aportar puntualmente.

Álex Pastor, en un encuentro de la presente temporada. / Gregorio Marrero

Por otro lado, el Málaga CF se encuentra en una situación parecida con su centro del campo. La lesión de Luismi hacía presagiar que la dirección deportiva buscase un mediocentro antes del cierre de mercado. Ahora se presenta una nueva situación tras la lesión de Pastor: dos posiciones clave que ahora mismo pasan a estar muy debilitadas, y una complicada tesitura para decidir que puesto reforzar.

Dorrio, incorporación confirmada

Mientras, el Málaga CF ha confirmado el fichaje de Josué Dorrio. El extremo bilbaíno pasó reconocimiento médico y su llegada fue anunciada durante la tarde. El atacante completa la línea ofensiva del conjunto malagueño, que sigue trabajando en la posibilidad de realizar nuevas incorporaciones en lo que queda de mercado.

Duro golpe para el Málaga CF, que en apenas dos semanas ha perdido a dos de sus jugadores más importantes con lesiones de gravedad.