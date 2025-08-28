«Vine a Málaga a dar un paso adelante en mi carrera»

Ya lleva unas semanas aquí. ¿Cómo ha sido su adaptación?

Genial, me encuentro muy a gusto. Ha sido todo muy rápido, pero nos estamos adaptando muy bien.

¿Y la rodilla? No jugaba dos partidos consecutivos desde el mes de febrero.

Ya sin ningún problema. La verdad es que en pretemporada estaba bien y ahora las sensaciones son muy buenas, no me preocupo por nada. Cuando llegué aquí, ya me olvidé de todo. Tengo buenas sensaciones y cada día estoy mejor, esa es la verdad.

Se vio involucrado en el choque en el que Luismi cayó lesionado. ¿Cómo fue vivirlo en primera persona?

Fue un shock bastante grande, no esperaba que fuera tan grave por cómo se dio. Fue un choque que tuvimos entre los dos y que él se llevara también la peor parte fue bastante duro. Fue un shock para todos nosotros porque es una pieza importante para el equipo. Desearle una pronta recuperación y que pueda volver con nosotros lo antes posible.

El club contactó conmigo y la verdad es que no me lo pensé, fue bastante rápido. / Gregorio Marrero

Hablando de su llegada al Málaga CF, ¿cómo fue ese momento en el que el club contacta con su entorno?

Como dije en su momento, el Racing de Santander no quería que siguiese allí en el equipo y en ese momento se me ofreció la opción del Málaga. El club contactó conmigo y la verdad es que no me lo pensé, fue bastante rápido. Yo di todo de mi parte para venir y así se dio. Aquí estoy.

¿Qué le transmitieron Loren Juarros y Sergio Pellicer en esos momentos para convencerle de venir?

Loren y Pellicer han sido piezas muy importantes, claves, para que esté aquí, para que yo viniese, presentándome todos los detalles del proyecto y su ambición. Es lo que yo busco, esa ambición, dar un paso más hacia delante en mi carrera. Por eso vine aquí a Málaga, porque creo que es un buen proyecto, un proyecto ganador, un proyecto ambicioso y es a lo que vine, es lo que quiero.

Venía de un proyecto hecho para ascender en el Racing de Santander para pasar a uno que busca asentarse en la categoría. ¿Influyó eso en su decisión?

Se me presentó la opción de esta manera y los vi tan convencidos, tanto a Loren como al míster, que no me lo pensé mucho. Cogí la oportunidad con las mayores ganas posibles y fue fácil y sencillo, la verdad.

Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña, Besiktas, Hamburgo, Arouca, Racing y ahora Málaga. Vaya carrera para tener 26 años, ¿no?

La verdad es que sí. Yo lo llamo experiencia y ahora estoy aquí para dar el máximo.

Ha convivido con muchas aficiones, algunas de ellas muy pasionales. ¿Cómo ha sido su estreno en La Rosaleda?

Ya sabemos cómo somos los andaluces, vivimos el fútbol apasionadamente. Yo ya había estado en La Rosaleda. Esa presión a mí me gusta porque al final te exigen más y yo creo que eso es bueno para los jugadores. Al final, cuando te exigen es porque saben que puedes dar más de ti. Esa presión, y que la gente apriete, a mí me encanta.

Este domingo se enfrentan a la UD Las Palmas, un recién descendido. ¿Cómo afrontan el partido?

Pues con las mismas ganas que afrontaremos todos los partidos de la categoría. Con la misma ilusión y con las mismas ganas de ir allí a ganar y que sea lo que Dios quiera, pero nosotros vamos a ir a darlo todo.

Tiene una buena competencia esta temporada con Einar Galilea, Álex Pastor y Diego Murillo. ¿Cree que es algo bueno para el conjunto?

Yo creo que sí porque al final todos nos sumamos, todos nos exigimos más y creo que eso es la clave en cada puesto. No solo en la defensa, sino para todos los puestos del equipo y esa competitividad en todos las posiciones del campo hace que seamos un poco mejores. Yo creo que refuerza más al equipo.

Una de las cosas de las que más se ha hablado es el buen ambiente que reina en el vestuario. ¿Cómo fue su llegada?

Fue una adaptación rápida por el ambiente que había, por los compañeros que hay, la verdad que es un grupo increíble.

Tenemos que enfocarnos en ir poco a poco, y lo demás acabará. Vamos con todo a cada partido. / Gregorio Marrero

Usted es ambicioso. ¿Se atreve a dejar el mantra de los 50 puntos y mirar un poco más arriba?

Creo que es pronto. Lo más importante ahora es el partido con Las Palmas. Tenemos que enfocarnos en ir poco a poco, y lo demás acabará. Vamos con todo a cada partido.

¿Que le pediría a la afición?

Que sigan apoyándonos y apretándonos, que ellos son los que nos llevan en volandas hacia la victoria. Son los que nos dan la fuerza para seguir luchando.

Para terminar, siga la frase: A la afición malaguista le prometo...

Dar el máximo de mi mismo en cada partido.

Suscríbete para seguir leyendo