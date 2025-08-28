La selección española femenina vuelve a La Rosaleda

La selección española femenina volverá a La Rosaleda dos años después. Ya jugó en el estadio del Málaga CF el pasado mes de diciembre de 2023 en las semifinales de la Liga de Naciones, con victoria por 5-3 ante Suecia, y ese mismo encuentro se reeditará el próximo 24 de octubre. Mismo estadio, mismo rival y ahora el partido de ida en una semifinal a doble partido -la vuelta será el 28-.

Entonces, 15.896 personas asistieron en la Costa del Sol para ver a las vigentes campeonas del mundo y así colocar el que era entonces el récord de espectadores en un partido de la selección española femenina en suelo nacional. Unos meses después, cuando se celebró el título, La Cartuja lo colocó en 32.657.

Athenea intenta regatear a varias jugadoras de Suecia en La Rosaleda. / Álex Zea

Una nueva era

Málaga sirve ahora como punto de partida para una nueva era en la selección. El equipo llega después de proclamarse subcampeona de la Eurocopa de Suiza después de caer ante Inglaterra en una fatídica tanda de penaltis. Además, la selección ahora también llega como favorita después de haber quedado como primera clasificada del grupo de la Liga de Naciones tras superar a la propia Inglaterra, Bélgica y Portugal.

Sin embargo, no será un partido más. La Federación decidió no renovarle el contrato a Montse Tomé tras esa plata continental y será en el banquillo de La Rosaleda cuando se estrene Sonia Bermúdez al frente de la absoluta. Ya fue seleccionadora nacional en las categorías nacionales y su primer reto será nada y nada menos que clasificar a España para una nueva final continental, donde defiende el trono conquistado en 2024.

Málaga, pasarela de estrellas

Así que la afición malagueña tendrá una oportunidad de ver a algunas de las mejores jugadoras del mundo. Presumiblemente, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patri Guijarro e Irene Paredes estarán en La Rosaleda para seguir liderando a la selección, dando continuidad al grupo que se hizo con la medalla de plata en el Europeo. Habrá que ver cómo completa Sonia Bermúdez su primera convocatoria. Por cierto, todas ellas son candidatas al Balón de Oro del próximo mes de septiembre.

La Real Federación Española de Fútbol organiza el encuentro con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Real Federación Andaluza de Fútbol. Desde todas las instituciones implicadas se destaca la ilusión con la que Málaga va a recibir este decisivo partido de la selección española.