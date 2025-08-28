Sould Park, nuevo patrocinador del Málaga CF

El Málaga CF ha hecho oficial una nueva alianza comercial de cara a esta temporada 25/26. Sould Park, empresa dedicada al mundo del ocio y entretenimiento familiar, se une a la entidad malaguista en un acuerdo de un año pero que, según el propio club, viene "con vocación de continuidad" para extenderse en el tiempo.

Nuevo acuerdo de patrocinio

La imagen de la marca estará presente en diversos soportes: petos de entrenamiento y los utilizados en días de partido; visibilidad en el banquillo local ‘Joaquín Peiró’ y el visitante de La Rosaleda; además de ‘leds’ y vallas publicitarias en los encuentros de casa del equipo. Ya los vistieron este miércoles en la sesión y serán un habitual a partir de ahora.

El acto de firma del acuerdo se ha llevado a cabo en las instalaciones de La Rosaleda, en presencia de Kike Pérez, director general del club, y Miguel Ángel Notario y Miquel Notario, CEO y fundador de la compañía y vicepresidente y director ejecutivo, respectivamente.

El Málaga CF ha oficializado esta nueva alianza a través de un comunicado:

"Con esta alianza, el Málaga CF refuerza junto a Sould Park su estrategia de visibilidad y cercanía uniéndose a una empresa referencial en España -y Portugal- en ocio y entretenimiento familiar reconocida por su calidad, innovación y profesionalidad, que en breves fechas arrancará un nuevo y ambicioso proyecto en la Costa del Sol en el C.C. Plaza Mayor. ¡Bienvenidos a la familia malaguista, Sould Park!".

El mercado, pendiente de otro patrocinador

Este acuerdo ya llevaba cerrado unos días y el club de Martiricos busca otro patrocinador que sea el que aumente el límite salarial. Por el momento, parece que el próximo en llegar es Josué Dorrio. El fichaje del extremo bilbaíno está muy cerca de ser oficial, y se convertirá en la sexta incorporación de este verano. Una operación aparentemente independiente del acuerdo cerrado esta mañana con la empresa Sould Park.

Por lo que la llegada de otro nuevo sponsor podría dar cabida a la llegada de un centrocampista que cubra el hueco que ha dejado la grave lesión de Luismi. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se utilice para reforzar el centro de la zaga, a la espera de conocer el alcance de la lesión de Alex Pastor, que está tarde se someterá a pruebas para conocer el estado de su rodilla.

Álex Pastor, en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Si la lesión de Pastor supera los cuatro meses de baja, el Málaga CF podría usar el 80% de su ficha para acometer el fichaje de un central. Sin el defensa catalán, la plantilla solo contaría con 3 centrales: Einar, Montero y Murillo. Un número corto para afrontar una temporada de, al menos, 42 partidos.

Días intensos en las oficinas de Martiricos, que tendrá que moverse bien y rápido para reforzar una plantilla mermada por las lesiones.