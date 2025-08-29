Adrián Niño, convocado con la selección española sub-21

Una de las mayores sensaciones de este comienzo de temporada en el Málaga CF ha sido la irrupción de Adrián Niño. El delantero gaditano llegó proveniente de la cantera del Atlético de Madrid este verano, y se ha convertido en el delantero titular del conjunto blanquiazul gracias a sus buenas actuaciones desde el comienzo de la pretemporada.

Convocatoria con España

Un rendimiento que no ha pasado desapercibido, y que le han valido para que David Gordo lo incluya en su lista de convocados para los partidos que la selección española Sub-21 disputará la próxima semana.

El combinado español comienza su camino hacia el la Eurocopa Sub-21, enfrentándose el 5 de septiembre a Chipre en Soria, para más tarde viajar hasta Pristina para jugar contra la selección de Kosovo, el martes 9 de septiembre. En esta fase de clasificación, España se enfrentará a su vez contra las selecciones de Rumanía, Finlandia y San Marino.

Baja contra el Granada

La concentración comenzará el próximo lunes día 1 de septiembre y se extenderá hasta la disputa del partido contra Kosovo. En principio, esto supone que Adrián Niño no podrá estar a las órdenes de Sergio Pellicer en el derbi ante el Granada del sábado 6 de septiembre.

Una baja sensible, si tenemos en cuenta que el de Rota ha sido titular en los dos primeros partidos de liga, logrando anotar un gol ante el Eibar en la primera jornada del campeonato. Si estará en el choque ante el conjunto nazarí Izan Merino, que no entró en la lista de la selección sub-20 para los amistosos de preparación para el Mundial de la próxima semana.

Adrián Niño celebra el gol del empate ante el Eibar. / Gregorio Marrero

Algo que el propio técnico malaguista comentó en rueda de prensa: "Es una gran noticia para Adrián. Felicitarlo. Y la situación nuestra, pues que también la podríamos entender. Cuando llegue el día del Granada nos tocará buscar soluciones, pero nos alegramos", comentaba Pellicer, que tendrá que buscar alternativas en la delantera.

Oportunidad en el puesto de 9

De momento, Niño entra en los planes para el encuentro de este domingo ante la UD Las Palmas. Pero la delantera tendrá un hueco en el Málaga CF - Granada CF de la próxima semana. Oportunidad para los otros dos delanteros de la plantilla: Chupete y Eneko Jauregi.

Chupe ya ha participado esta campaña, saliendo desde el banquillo cómo un revulsivo muy útil en las segundas partes. A pesar de no haber encontrado puerta en liga hasta el momento, ha aportado mordiente en la primera línea de presión y se ha erigido cómo la principal alternativa en el ataque blanquiazul.

Por otro lado, Eneko Jauregi apenas ha podido contar con minutos desde su llegada. Una lesión en el aductor le mantuvo fuera de combate prácticamente desde el comienzo de la pretemporada. Ahora, una vez recuperado, podría ser el momento de ganarse la confianza de su entrenador, que ha confirmado que será parte de la lista de convocados para el encuentro de este fin de semana.

Sergio Pellicer conversa con Eneko Jauregi en su primer entrenamiento con el Málaga CF. / Ãlex Zea

Oportunidad con la selección para Adrián Niño, y un posible problema para los intereses del Málaga CF, que tendrá que afrontar uno de los partidos más especiales del año sin su 9 titular.