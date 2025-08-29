Pelayo Fernández, opción para la zaga malaguista

El Málaga CF está moviendo el mercado en busca de suplir la baja de Álex Pastor. El central catalán se perderá lo que resta de temporada debido a una triada en su rodilla derecha sufrida durante el entrenamiento del pasado miércoles.

Opción para la zaga

Una de las opciones que se han puesto encima de la mesa es la de Pelayo Fernández. Así lo asegura el periodista Ángel García, que coloca al actual jugador del Rayo Vallecano en la órbita de varios equipos de Segunda División. Entre ellos, el Málaga CF y el Córdoba, que estarían interesados en reforzar su defensa mediante la cesión del futbolista.

Central de proyección

Pelayo Fernández se trata de un central corpulento y con buena salida de balón. Formado en clubes de su Asturias natal, en 2019 llegó a las filas del FC Barcelona. Su rendimiento llamó la atención del por aquel entonces director técnico de la entidad blaugrana Xavi Hernández, que llegó a convocarle en alguna ocasión con el primer equipo.

La pasada temporada llegó a Vallecas, dónde no ha tenido tanta regularidad. Ahora, parece que su futuro podría pasar por la Segunda División, y quién sabe si por la capital de la Costa del Sol.