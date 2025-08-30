UD Las Palmas-Málaga CF: Ganar para creer

El mes de agosto llega a su fin, y lo hace con la visita del Málaga CF al Estadio de Gran Canaria, dónde se enfrentará a la UD Las Palmas (domingo, 19.30 horas/LaLiga TV). La semana previa al encuentro ha estado marcada por la lesión de rodilla de Álex Pastor, que se encuentra a la espera de ser intervenido quirúrgicamente, y que se perderá lo que resta de campeonato liguero. El club trabaja a destajo para buscarle un sustituto tanto a él cómo al también lesionado Luismi, en un mercado que cierra el próximo lunes, asegurando que los próximos días serán de intenso trabajo en las oficinas.

Primera visita del curso

El Málaga CF está atravesando un final de agosto muy complicado fuera de los terrenos de juego. La lesión de Luismi ante el Eibar ya hizo saltar las alarmas, pero la triada de rodilla que ha dejado fuera de juego a Pastor para lo que resta de campaña ha debilitado enormemente a la plantilla.

Dos lesiones de gravedad en dos jugadores clave, de los pocos indiscutibles en los once de Sergio Pellicer que, ahora mismo, cuenta con únicamente tres centrales del primer equipo. Para el encuentro de este fin de semana, el canterano Ángel Recio ha entrado en la convocatoria y todo apunta a que será el cuatro central del equipo a la espera de la posible llegada de un fichaje.

Alternativas en el once

Será interesante ver quién acompaña a Montero, hasta ahora indiscutible en el centro de la zaga. Einar, Murillo, o quién sabe si el propio Recio. En el centro del campo, veremos si el elegido para sustituir a Luismi Sánchez vuelve a ser Dani Lorenzo o si, por el contrario, jugadores cómo Rafa Rodríguez, goleador del pasado domingo, toman la alternativa.

Rafa Rodríguez celebra su segundo gol en el césped de La Rosaleda. / Gregorio Marrero

El técnico castellonense tendrá buscar soluciones dentro de la plantilla para formar una defensa de garantías en uno de los desplazamientos más difíciles del año. Eso sí, los 4 puntos en la clasificación, tras las dos primeras jornadas, dan tranquilidad al equipo en esta visita al estadio amarillo.

Jugadores disponibles

Pellicer no podrá contar con Ramón, Moussa y los mencionados Luismi y Pastor. Haitam se ha entrenado con el grupo durante la semana, pero el cuerpo técnico prefiere ser cauto con su regreso. Por otro lado, el recién llegado Dorrio tampoco es parte de la lista, cómo el propio Sergio Pellicer confirmó en rueda de prensa: "Al estar dos meses, sobre todo, entrenando solo, vamos a hacer un plan específico con él, poco a poco. No irá a Las Palmas", confirmaba el de Nules en la previa del encuentro.

El que sí forma parte de la lista de convocados es Eneko Jauregi. El delantero vasco vuelve a una convocatoria más de un mes después, tras superar una lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha. Podríamos ver en Gran Canaria los primeros minutos oficiales del ex del Racing de Ferrol.

Un candidato al ascenso

Después de comenzar el año con un empate ante Eibar y de lograr la primera victoria del curso ante el Sanse, los de Martiricos se estrenarán como visitantes a uno de los favoritos al ascenso a final de temporada, que llega al encuentro habiendo sumado los mismos puntos que los blanquiazules.

La UD Las Palmas se trata de uno de los tres equipos recién descendidos a la Segunda División, junto a Leganés y Real Valladolid. Su vuelta a la categoría de plata no ha empezado por mal camino. Si bien es cierto que empezó con un empate en casa ante un recién ascendido como el Andorra (1-1), una semana más tarde lograron una victoria por 1-3 ante el Córdoba en el Arcángel, que deja claro que el equipo de Luis García llega al partido del domingo en un buen estado de forma.

Ramón, ante Jonathan Viera, en el UD Las Palmas-Málaga CF de la 22/23 / LALIGA

Los amarillos afrontarán la visita malaguista con las bajas de Marvin, Iván Gil y el exmalaguista Sandro, aquejado de una lesión muscular. Si estará disponible Jonathan Viera, que volvió a Las Palmas este verano tras su enésima aventura en el extranjero.

Prueba de altísimo nivel para el Málaga CF, que tratará de olvidar unas semanas nefastas en cuánto a lesiones con otro buen resultado en liga. Una victoria este domingo en Las Palmas sería...