El Málaga CF vuelve a estar en zona de play off

Es una cuestión anecdótica, no da puntos al final de la temporada, pero la realidad es muy clara en la clasificación de LaLiga Hypermotion. La victoria del Málaga CF en el estadio de la UD Las Palmas (0-1) ha devuelto a los blanquiazules, al menos durante una noche, a los puestos de play off con 7 puntos en esa sexta posición a falta de los dos partidos que cierran la tercera jornada este lunes.

El equipo de Sergio Pellicer permanece invicto después del empate inaugural y de dos triunfos posteriores. El objetivo sigue siendo alcanzar los 50 puntos que suelen otorgar la permanencia, ya después habrá tiempo para ver qué recorrido final es posible. Sin embargo, los 7 de 9 tantos posibles colocan a los de Martiricos en el segundo vagón de Liga Hypermotion.

Lideran la clasificación el Racing de Santander y el Sporting de Gijón, hasta ahora con pleno en el liderato. Real Valladolid, Andorra y Cádiz son los otros equipos que acompañan al blanquiazul en la zona de play off. El Huesca-Eibar y el Leganés-Deportivo de La Coruña decidirán este lunes, al compás del último día del mercado de fichajes, cómo se define la tabla para cerrar la jornada.

Granada, próximo rival

Si bien el Málaga CF y su afición viven en unas semanas de mucho optimismo, la tragedia es absoluta en el Granada CF, el equipo que visita La Rosaleda el próximo sábado. Los nazaríes van a llegar a la Costa del Sol sin saber, a estas alturas, lo que es conseguir un punto esta temporada después de convertir sus tres partidos en tres derrotas: 1-3 contra el Deportivo de La Coruña, 3-0 frente al Eibar y 1-2 este domingo ante el Mirandés. 0 puntos como la Cultural Leonesa y el Ceuta. Además, Pere Haro es baja confirmada después de ser expulsado en el Nuevo Los Cármenes.

Así que van a ser dos semanas muy distintas antes del duelo andaluz. El Málaga CF acudirá al último día del mercado de fichajes para solucionar dos lesiones de gravedad, mientras que el Granada CF tendrá que hacerlo para solucionar la deriva después de un estreno para olvidar en la temporada 2025/26.