Las notas de los jugadores del Málaga CF frente a la UD Las Palmas

Rafa Rodríguez volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Málaga CF. Ya lo fue ante la Real Sociedad B, pero esta vez estuvo mucho mejor rodeado de sus compañeros en la victoria blanquiazul sobre la UD Las Palmas (0-1). Ponemos nota, uno a uno, a los futbolistas malaguistas:

Alfonso Herrero (8) Partido perfecto, segundo con la portería a cero. Bien en el balón aéreo, sacó varios disparos de mucho peligro. Vuelve la versión cerrojo.

Carlos Puga (7) Otro encuentro de nivel. Dio mucho aire en esa banda derecha, buenas ocasiones ofensivas. Le tocó bailar atrás con Ale García y acabó desfondado.

Diego Murillo (7) El sustituto de Álex Pastor. A excepción de esa temprana tarjeta, partido espectacular. Siempre en el sitio. Solucionando y corrigiendo problemas en velocidad.

Javi Montero (8) Poderoso en los balones aéreos, en velocidad y dentro del área. Le ganó la batalla a Lukovic. Criterio para sacar el balón, potente en el despeje.

Víctor García (2) Un fuera de juego le salvó de una tarjeta roja -por doble amarilla- y de un penalti por mano a favor de los locales. Muy superado. Cambiado al descanso.

Izan Merino (7) Firme y otros 90 minutos. Normal que se lo quiera llevar España sub-20. Muy concentrado atrás, achicando espacios.

Juanpe (6) Titular. De menos a más. Empezó sin tener el balón y pasó después a darle vuelo al equipo. Tuvo una oportunidad de marcar.

David Larrubia (6) Muy vigilado por los rivales. Indetectable cuando va hacia dentro. A veces se complica en exceso para sacar el balón desde atrás.

Joaquín Muñoz (7) Hace largo y ancho al equipo, trabajó demasiado en defensa durante la primera parte. Tuvo oportunidad de marcar el 0-2.

Rafa Rodríguez (8) Otra vez el hombre goleador de la victoria. Este domingo con un zarpazo teledirigido desde la frontal. Tocado por la varita. Gran trabajo en la presión.

Chupete (7) Partido oscuro, en la sombra, trabajando para sus compañeros. Arrastró a los defensas, ganó el cuerpo a cuerpo. A veces lejos de la portería.

Suplentes

Dani Sánchez (6) Aire y velocidad en la banda izquierda. Aportó criterio en las acciones ofensivas.

Carlos Dotor (6) Entró para sumar cuerpos en el centro del campo. Tuvo una ocasión para el 0-2. Buena amarilla al final para cortar una contra de Las Palmas.

Julen Lobete (4) No tomó buenas decisiones con el balón. Perdió muchas posesiones y provocó varios contraataques del rival.

Adrián Niño (5) Partido complicado porque no tuvo oportunidades de marcar. Enfocado en defender.