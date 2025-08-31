Pellicer: "Es una victoria de mucho caché"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, recordó que su equipo esta temporada ha dado un paso adelante y que, después de haber sumado apenas dos victorias como visitante durante la pasada temporada, este curso se ha anotado ya una en su primera salida. "Es una victoria de mucho caché", destacó al recordar la entidad de asaltar el feudo de un recién descendido como la UD Las Palmas.

"Me quedo con el compromiso defensivo", alegó el castellonense. A su juicio, el cuadro insular apretaba de manera insistente y durante muchas fases sus jugadores lograban superar a sus rivales al entablar un primer obstáculo en labores de defensa. "Y cuando nos superaban había mucho compromiso colectivo", alegaba tras el 0-1 que sitúa provisionalmente a la escuadra costasoleña entre las seis primeras de la tabla.

"Muy contento"

No ocultó su enfado respecto a la acción que en la primera parte generó una larga revisión por parte del VAR. "Estábamos en una situación de ventaja y han parado la jugada, de ahí mi enfado", justificó al ser preguntado en rueda de prensa. No obstante, el colegiado decretó fuera de juego de los locales y el tanteo en ese momento no se movió del cero a cero inicial.

"Estoy muy contento con el trabajo del equipo. Aquí era muy complicado, porque el rival tiene capacidad para irnos a apretar par par. Es cierto que en la segunda parte nos ha faltado ser más nosotros. Tener más el balón. Pero me quedo con ese compromiso de mis jugadores", abundó.

Faltó otro gol

La posesión aumentó hasta un 68% favorable a las Palmas, que venía de haber tenido menos el balón en los dos anteriores partidos. Para Pellicer ese aspecto viene de las circunstancias del encuentro, en el que el Málaga CF tuvo que jugar mucho más tiempo en "bloque bajo". Tras el descanso la clave estuvo en haber podido resolver "la última decisión, ese último pase, por el tema de las ocasiones, con el que nos ha faltado ese segundo gol para dar mayor tranquilidad",

Los canarios no han dejado de insistir "de todas las maneras hasta el final". Así ha subrayado asimismo el preparador blanquiazul en esos últimos minutos en los que ha decidido establecer una línea de cinco, tras la entrada de Galilea, y "el equipo ha estado mucho más cómodo". En esta fase, Pellicer aplaude lo que es poder competir "con gente tan joven. Esto es un aprendizaje", matizó.

Los pies en el suelo

Por otra parte, al de Nules le recordó la situación que vive Las Palmas a la de su temporada en Primera RFEF: "Cada rival se planteaba cada partido frente a nosotros como una final. Y es lo que se va a encontrar este equipo después de haber bajado desde Primera División".

Un aspecto también determinante es el de poder marcar a la plantilla una ruta en la que crear lejos de La Rosaleda ese mismo ambiente que se vive en casa: "En Málaga siempre pensamos que podemos ganar. Y en este desplazamiento hemos transmitido esa misma idea. Estoy contento, pero siempre con los pies en el suelo, porque cualquier detalle nos hubiese podido cambiar el resultado", aclaró. Considera además que se trata de un "resultado justo", pese a la que en la segunda parte la balanza se haya inclinado. "Al final, en el balance de todo el encuentro, nosotros hemos sido más eficaces", finalizó.